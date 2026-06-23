Identifican 251 Cuerpos de 386 del Caso Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua

A casi un año del hallazgo de 386 cuerpos en el Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, la Fiscalía confirmó la identificación de 251 fallecidos y mantiene investigaciones por fraude.

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Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez: 251 cuerpos identificados de 386. La Fiscalía avanza en investigaciones por fraude. ¿Cómo afecta a la comunidad?

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