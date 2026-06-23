Identifican 251 Cuerpos de 386 del Caso Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua

A pocos días de cumplirse un año del hallazgo de 386 cuerpos que no fueron incinerados en el Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que hasta el momento se ha logrado la identificación de 251 cadáveres.

La información fue dada a conocer por Héctor Jácome, titular de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte, quien señaló que continúan los trabajos para identificar los cuerpos restantes.

El funcionario pidió el apoyo de la comunidad para avanzar en el proceso, solicitando que las familias que sospechen que alguno de sus seres queridos pudiera encontrarse entre las víctimas acudan a realizarse pruebas genéticas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Crematorio ‘Plenitud’: Más de 100 Cuerpos Abandonados Siguen en Cámaras Frigoríficas

Además, detalló que 47 urnas fueron entregadas voluntariamente por familias a Servicios Periciales para el análisis de cenizas, mismas que resultaron positivas a restos óseos.

Jácome agregó que también continúa el análisis del catálogo de prendas aseguradas dentro de la investigación y precisó que hasta el momento alrededor de 220 familias se han acercado para revisar el material.

Fiscalía investiga fraude y posibles omisiones de funcionarios

Por su parte, Ezequiel Montoya, coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, informó que hasta ahora se han judicializado 74 denuncias por el delito de fraude relacionadas con diversas funerarias.

El funcionario explicó que el número de carpetas continúa aumentando conforme avanzan las investigaciones y se presentan nuevas denuncias por parte de afectados.

Asimismo, Alma Vázquez, coordinadora general de Ministerios Públicos en la Fiscalía Zona Norte, confirmó que se dio vista a distintas autoridades para investigar posibles responsabilidades administrativas de funcionarios estatales y municipales.

Entre las dependencias señaladas se encuentran áreas de Coespris, así como direcciones municipales de Ecología, Regulación Económica, Protección Civil y Desarrollo Urbano.

Finalmente, Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, señaló que continúan las gestiones para solicitar ficha roja ante la Interpol y lograr la captura de José Luis "N", quien presuntamente se encuentra en El Paso, Texas.

Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan debido al impacto social que generó el caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.