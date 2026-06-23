Adulta Mayor Resulta Lesionada tras Volcadura en la Carretera Panamericana de Cd. Juárez

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada luego de volcar su vehículo sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 29 en Ciudad Juárez.

Vuelca en carretera panamericanaFoto: N+

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Una mujer de la tercera edad resulta lesionada tras perder el control de su vehículo en la carretera Panamericana. Descubre cómo actuaron los cuerpos de emergencia.

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