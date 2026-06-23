Adulta Mayor Resulta Lesionada tras Volcadura en la Carretera Panamericana de Cd. Juárez

Una volcadura se registró sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 29, en Ciudad Juárez, dejando como saldo a una mujer adulta mayor lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora perdió el control del vehículo mientras circulaba por la zona, lo que provocó que la unidad terminara volcada a mitad de la carretera.

El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, quienes acudieron rápidamente para brindar auxilio a la mujer lesionada.

Guardia Nacional y cuerpos de emergencia atendieron el accidente

Hasta el lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, personal del Departamento de Bomberos y paramédicos de Protección Civil para atender la situación.

La mujer de la tercera edad recibió atención médica en el sitio por parte de los socorristas, quienes evaluaron las lesiones que presentó tras el accidente.

Mientras se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de la unidad siniestrada, autoridades implementaron medidas de seguridad en el área para evitar otro percance sobre la carretera.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de la conductora lesionada.