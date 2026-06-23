Localizan a Hombre Sin Vida en el Patio de una Vivienda en Ciudad Juárez

La mañana de este martes 23 de junio se reportó el hallazgo de una persona sin vida en el patio de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Isla Celebes y Valentín Gómez Farías, en la colonia Luis Echeverría, en la zona centro de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, un vecino del sector realizó el reporte al número de emergencias 911, luego de que al pasar por el domicilio observó a un hombre sin signos vitales tirado boca abajo en el patio.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes confirmaron el hallazgo del hombre, el cual se encontraba desnudo y sin que se le apreciaran huellas de violencia, por lo que procedieron a resguardar la escena.

Realizan Levantamiento de Evidencias

Posteriormente, también arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron con el levantamiento de evidencias para determinar lo ocurrido.

Asimismo, se solicitó una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del hombre. Se espera que, una vez concluyan las indagatorias, se brinde mayor información sobre el caso.