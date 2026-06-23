Localizan a Hombre Sin Vida en el Patio de una Vivienda en Ciudad Juárez

Un vecino que pasaba por el lugar observó el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Realizan Levantamiento de EvidenciasFoto: N+

Destacado

Hallazgo en Ciudad Juárez: un hombre fue encontrado sin vida en el patio de una casa. Autoridades investigan el caso. Más detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+