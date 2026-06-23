Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 23 de Junio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 1 de Mayo del 2026Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Cruces Internacionales de Chihuahua: Hoy 23 de Junio 2026