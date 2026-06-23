Alertan por Temperaturas en Chihuahua; Emiten Recomendaciones por Ola de Calor

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante la ola de calor que afectará a gran parte del estado de Chihuahua durante los próximos días, donde se prevén temperaturas mayores de 40 grados centígrados y altos niveles de radiación ultravioleta.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones climáticas extremas podrían representar riesgos para la salud de la población, principalmente por golpes de calor, deshidratación y afectaciones derivadas de la exposición prolongada al sol.

El meteorólogo de la dependencia, Ildelfonso Díaz, explicó que estas condiciones son ocasionadas por la interacción de diversos sistemas atmosféricos, entre ellos inestabilidad en niveles altos, una circulación ciclónica, un canal de baja presión, una línea seca sobre la frontera norte y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico.

Para este martes 23 de junio se pronostican temperaturas máximas de 42 grados centígrados en Ciudad Juárez, 41 en Ojinaga, 40 en Chínipas y hasta 39 grados en Chihuahua capital y Delicias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en el Estado de Chihuahua 23 de Junio del 2026

Además, se contempla la posibilidad de chubascos aislados en la región de la Sierra Tarahumara.

Piden evitar el sol y mantenerse hidratados

La CEPC exhortó a la ciudadanía a evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, horario en el que la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más altos.

En caso de realizar actividades al aire libre, las autoridades recomendaron utilizar ropa ligera y de colores claros, lentes de sol, sombrero o gorra, además de protector solar con factor mínimo de protección 30.

Asimismo, se pidió mantener hidratación constante mediante el consumo frecuente de agua natural y evitar bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína.

Protección Civil señaló que niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los sectores más vulnerables ante las altas temperaturas, por lo que pidió mantener vigilancia especial sobre ellos.

También se emitieron recomendaciones para el cuidado de mascotas, entre ellas mantenerlas en lugares frescos, con agua disponible en todo momento y evitar paseos durante las horas de mayor intensidad solar.

Las autoridades indicaron que síntomas como mareos, dolor intenso de cabeza, desorientación, piel caliente, náuseas o vómito pueden ser señales de golpe de calor, por lo que solicitaron acudir de inmediato a recibir atención médica o llamar al número de emergencias 911.