Alertan por Temperaturas en Chihuahua; Emiten Recomendaciones por Ola de Calor

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por temperaturas mayores de 40 grados centígrados en Chihuahua y pidió evitar exposición al sol para prevenir golpes de calor y deshidratación.

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¡Alerta de calor en Chihuahua! Se esperan más de 40°C. Evita el sol entre 11 am y 5 pm. Mantente hidratado y cuida a los más vulnerables. Aprende más sobre cómo protegerte.

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