Víctimas de Atropello Durante Festejos del Tri en Chihuahua Piden Apoyo para Atención Médica

René, una de las víctimas del atropello ocurrido durante los festejos por la victoria de México contra Corea en la ciudad de Chihuahua, subió un video en redes sociales para aclarar los hechos y pedir apoyo para su amiga que se encuentra internada tras haber sido arrollada por el conductor de una camioneta pick-up, quien aseguró que se encuentra en libertad.

El joven explicó que ambos se encontraban cruzando la calle para intentar comprar una bandera de México cuando fueron embestidos por la camioneta.

De acuerdo con René, la intención de difundir el video es solicitar apoyo para atención médica especializada para Jalsin, quien permanece hospitalizada con lesiones consideradas de gravedad, debido a las complicaciones que presenta tras el atropello.

Joven presentó fractura de cráneo y sangrado cerebral

Según detalló, Jalsin Citlalli sufrió inflamación cerebral, fractura en la base del cráneo, sangrado cerebral y fractura en una de las vértebras cervicales, lesiones que ponen en riesgo su estado de salud.

René señaló que actualmente la joven permanece en espera de ser trasladada a un hospital que cuente con los recursos y atención especializada necesarios para su tratamiento.