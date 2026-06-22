Víctimas de Atropello Durante Festejos del Tri en Chihuahua Piden Apoyo para Atención Médica

Las víctimas del atropello ocurrido durante los festejos del partido México vs Corea en Chihuahua solicitan apoyo para cubrir la atención médica especializada.

René PorrasFoto: Instagram @erporras_17

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René, víctima de atropello en Chihuahua, solicita apoyo para su amiga Jalsin, quien lucha por su vida tras sufrir fractura de cráneo y sangrado cerebral. Conoce más sobre su situación.

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