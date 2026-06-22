Incendian Vehículos Afuera del Corralón Municipal de Ciudad Juárez

Sujetos encapuchados incendiaron cuatro vehículos estacionados afuera del corralón municipal de Ciudad Juárez.

Buscan identificar a los responsablesFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Sujetos encapuchados incendian cuatro vehículos en Ciudad Juárez. Bomberos controlan el fuego. ¿Quiénes son los responsables? Descubre más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Incendian Vehículos Afuera del Corralón Municipal de Juárez