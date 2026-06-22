Incendian Vehículos Afuera del Corralón Municipal de Ciudad Juárez

La noche del domingo 21 de junio, sujetos encapuchados incendiaron varios vehículos que se encontraban afuera del corralón municipal número 3, ubicado en el cruce de la avenida Las Granjas y el Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, varios hombres vestidos de negro arribaron al lugar y prendieron fuego a un vehículo y tres camionetas que se encontraban desmanteladas y apiladas en el exterior del corralón.

Tras el reporte realizado al número de emergencias 911, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes. Luego de confirmar el hecho, procedieron a resguardar el área y solicitaron el apoyo de las demás corporaciones de emergencia.

Bomberos Sofocaron el Incendio

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio y realizaron diversas maniobras para controlar y extinguir el fuego en los vehículos afectados, evitando mayores daños.

Una vez controlada la situación, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y recabar evidencia que permita esclarecer los hechos.

Buscan Identificar a los Responsables

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre el caso ni han reportado personas detenidas. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se den a conocer más detalles que permitan identificar a los responsables.