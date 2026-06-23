Choferes Realizan Paro; Interrumpen Servicio de Transporte Bowí en Chihuahua

El servicio de transporte público Bowí registró interrupciones la tarde de este lunes en la ciudad de Chihuahua, luego de que choferes y transportistas realizaran un paro de labores para exigir atención a diversas inconformidades laborales.

La suspensión parcial del servicio provocó afectaciones a miles de usuarios que diariamente utilizan el transporte para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y distintos puntos de la ciudad.

Entre las principales demandas de los operadores se encuentra el presunto descuento salarial aplicado en sus nóminas, así como inconformidades relacionadas con cobros derivados de accidentes viales.

Además, los choferes señalaron molestias por el exceso de contaminación auditiva ocasionada por los nuevos monitores instalados en las unidades para la difusión de publicidad.

La situación generó largas esperas en distintas estaciones y paraderos, mientras decenas de ciudadanos buscaban alternativas para llegar a sus destinos.

Usuarios recurrieron a plataformas ante suspensión del servicio

Los trabajadores inconformes fueron atendidos en la estación Sur por autoridades de transporte, quienes escucharon sus demandas y comenzaron mesas de diálogo para buscar una solución al conflicto.

Hasta el momento, el servicio continuaba afectado en distintos puntos de la capital, situación que obligó a muchos usuarios a utilizar plataformas de transporte privado para evitar retrasos en sus actividades diarias.

Algunos ciudadanos expresaron molestia por la falta de unidades y las complicaciones generadas por el paro, especialmente durante horarios de alta demanda.

Las autoridades no han informado cuánto tiempo podría prolongarse la interrupción del servicio ni si se alcanzó algún acuerdo con los operadores inconformes.