Choferes Realizan Paro; Interrumpen Servicio de Transporte Bowí en Chihuahua

Choferes y transportistas realizaron un paro de labores en Chihuahua, provocando afectaciones en el servicio de transporte público Bowí y molestias entre miles de usuarios.

Camiones BowíFoto: N+

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Paro de choferes en Chihuahua interrumpe el servicio Bowí, generando largas esperas y molestias. Las autoridades dialogan con los transportistas, pero aún no hay solución. ¿Cómo afecta esto a los usuarios?

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