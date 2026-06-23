¿Cuándo se Pueden Formar las Tormentas Douglas y Elida? Trayectoria de Posibles Ciclones

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene la vigilancia de dos zonas de baja presión en el océano Pacífico, las cuales tienen potencial para convertirse en ciclones tropicales en los próximos días.

De evolucionar a tormentas tropicales, recibirían los nombres de Douglas y Elida.

Aquí te decimos qué posibilidad tienen de convertirse en ciclones, cuándo podría ocurrir y si su trayectoria representa algún peligro para la República Mexicana.

Para tener en cuenta

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico inició el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

Hasta el momento se han formado tres tormentas: Amanda, Boris y Cristina.

¿Cuándo se pueden formar las tormentas Douglas y Elida?

Este 23 de junio de 2026, la Conagua informó que sigue el monitoreo de dos zonas de baja presión que podrían convertirse en las tormentas Douglas y Elida.

Ambas perturbaciones tienen posibilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

La primera se localiza a 670 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y se desplaza al oeste-noroeste a una velocidad entre los 16 y 24 km/h. Tiene 50% de posibilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y siete días; por lo que podría evolucionar el jueves. La segunda también se localiza al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, con 40% posibilidad para desarrollo ciclónico en siete días; por lo que podría evolucionar la próxima semana.

Debido a su trayectoria, ninguno de los dos sistemas representaría peligro para costas nacionales.

👉La zona de baja presión al suroeste de las costas de #Jalisco y #Colima incrementa a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días.



👉Del mismo modo, se prevé la formación de otra zona de baja presión al suroeste de las costas de #Jalisco y #Colima, con… pic.twitter.com/PI6cvW6mJW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 23, 2026

Nombres de los ciclones en el Pacífico

Según información de la Secretaría de Marina, los ciclones tropicales se nombran desde 1953. Un fenómeno meteorológico recibe nombre desde que se convierte en tormenta tropical y hasta la categoría de huracán, en acuerdo a un sistema establecido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Estos son los nombres para el Pacífico:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevive

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon



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