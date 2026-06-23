¿Cuándo se Pueden Formar las Tormentas Douglas y Elida? Trayectoria de Posibles Ciclones

La Conagua vigila dos zonas de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico

Tormenta Raymond ocasiona viento y lluvia en Acapulco en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoTormenta Raymond ocasiona viento y lluvia en Acapulco en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Douglas y Elida en camino? Conagua vigila dos zonas en el Pacífico con potencial ciclónico. Descubre si representan peligro para México.

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