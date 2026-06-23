Link México vs Chequia: Canal y Dónde Ver Transmisión Online del Partido del Mundial 2026

La Selección Mexicana jugará su tercer y último partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026 y si aún no sabes dónde ver el México vs Chequia en vivo, acá te decimos en qué canal lo pasan y el link de la transmisión online para que ningún aficionado se pierda del juego del Tri mañana 24 de junio.

Luego de la victoria contra Corea del Sur, México llega clasificado como líder del Grupo A a la siguiente ronda, que son los Dieciseisavos de Final, por lo que podría haber cambios en la alineación titular de Javier Aguirre a forma de precaución y para intentar nuevas estrategias, y en una nota previa ya te contamos cómo llegan ambos equipos y cuántas veces se han enfrentado.

La Selección Mexicana volverá a jugar ante la afición capitalina en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, y debido a que nadie se querrá perder el tercer juego de México en el Mundial se instalarán más pantallas para ver el partido y el Metro CDMX tendrá horario especial.

¿A qué hora juega México vs Chequia?

El tercer y último partido del Tri en la Fase de Grupos se jugará este miércoles 24 de junio 2026 a las 7 de la noche, horario del centro de México, y tendrá como escenario el estadio sede de la CDMX, donde también jugarán en los Dieciseisavos de Final.

Estos son los horarios del partido de México vs Chequia en distintas ciudades del país:

6 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

7 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

8 pm en Cancún, Quintana Roo.

Mientras que el otro partido del Grupo A, Corea del Sur vs Sudáfrica, se jugará este miércoles a la misma hora en el Estadio de Monterrey.

¿Dónde ver el México vs Chequia en vivo gratis?

Hay buenas noticias para los aficionados que se preguntan si el México vs Chequia tendrá transmisión gratis en vivo, ya que el partido pasará en TV abierta por Canal 5 y Canal 9 de forma completamente gratuita, aunque si lo prefieres también lo puedes seguir en TUDN.

La transmisión del tercer juego de México en el Mundial 2026 comenzará mañana 24 de junio desde las 6:30 de la tarde, tiempo del centro del país, y como siempre la cobertura contará con los mejores comentaristas, analistas y expertos de Televisa.

Link del México vs Chequia online

Luego de que TUDN contará con transmisión online para el partido inaugural del Mundial 2026 en su canal de Youtube, en esta ocasión el partido de México vs Chequia no pasará gratis por internet, aunque sí será posible seguir desde cualquier dispositivo móvil, como celular, laptop o tablet.

Para seguir la transmisión online en vivo, es necesario contar con el Pase Mundial de ViX, suscripción para ver por internet todos los partidos del torneo de selecciones, y si ya cuentas con él, aquí te dejamos el link para ver el México vs Chequia: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608289.

También puedes seguir el Liveblog del México vs Chequia en directo en N+ para que no te pierdas minuto a minuto las mejores acciones del tercer juego de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, además de que podrás consultar el resultado en cualquier momento que lo desees.

PPP