Muere Policía tras Emboscada en San Ciro de Acosta; Hay un Detenido

Un elemento de seguridad perdió la vida y otro continúa hospitalizado tras un ataque armado en San Ciro de Acosta. Autoridades reportaron un detenido y el aseguramiento de vehículos relacionados con la agresión.

La Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí confirmó que un policía perdió la vida y otro más continúa recibiendo atención médica luego de la emboscada registrada en el municipio de San Ciro de Acosta.

¿Qué se sabe de la agresión contra los elementos de seguridad?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el ataque ocurrió cuando dos policías se encontraban a bordo de una patrulla en una estación de gasolina. Desde dos camionetas, presuntos agresores realizaron disparos en contra de los elementos.

Tras repeler la agresión, uno de los presuntos integrantes del grupo atacante resultó lesionado y posteriormente fue localizado sin vida. Según el reporte, habría sido abandonado por sus acompañantes durante la huida.

Además, una persona fue detenida por su probable participación en los hechos, mientras que fueron aseguradas las dos camionetas presuntamente utilizadas durante el ataque.

Las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.