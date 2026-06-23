Muere Policía tras Emboscada en San Ciro de Acosta; Hay un Detenido

Un policía perdió la vida y otro resultó lesionado tras una emboscada en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí.

Emboscada en SLP Deja un Policía MuertoFoto: Seguridad Pública

Destacado

Tragedia en San Luis Potosí: emboscada deja un policía muerto y otro herido. Un sospechoso detenido y vehículos incautados. Conoce los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+