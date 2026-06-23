Ataques Armados Dejan 17 Muertos y Siete Heridos Durante el Fin de Semana en Guanajuato

Este fin de semana, en Guanajuato se registraron varios ataques armados en donde fallecieron 17 personas y 7 más resultaron lesionados en municipios como Salamanca y San Luis de La Paz.

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Fin de semana violento en Guanajuato: 17 muertos y 7 heridos en ataques armados en Salamanca y San Luis de La Paz. Conoce más sobre esta alarmante situación.

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