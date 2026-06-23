Este fin de semana en Guanajuato hubieron varios ataques armados que dejaron como saldo preliminar 17 personas muertas y siete más lesionadas, sólo entre sábado y domingo.

Un total de 10 de las víctimas fueron asesinadas en dos masacres diferentes en Salamanca y San Luis de La Paz.

El primer ataque armado se registró en San Luis de La Paz

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el sábado por la tarde se registró el primer ataque en la comunidad Puerta Blanca de San Luis de La Paz contra un grupo de hombres que se encontraba viendo un partido de futbol en un expendio de cerveza.

En el lugar, tres hombres fueron asesinados, mientras que uno más falleció cuando recibía atención médica. Además, dos hombres y una mujer resultaron lesionados a balazos.

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Horas más tarde, el escenario criminal se registró en la comunidad La Tinaja, ubicada en la carretera Salamanca – Valle de Santiago, donde 5 personas, entre ellas, tres menores de entre 15 y 17 años fueron ultimados a balazos.

Dos personas más resultaron heridas tras la agresión, sin embargo, fue durante este lunes cuando se reportó el fallecimiento de una sexta víctima en estos hechos.

Ese mismo día, las autoridades estatales también reportaron una agresión contra tres personas en la colonia San Sebastián de León, donde una persona resultó muerta y dos más lesionadas.

No hay personas detenidas por ninguno de los ataques armados

En Pénjamo también una balacera dejó un muerto más y dos lesionados. Aunque no fueron reportados por las autoridades, también se dio a conocer un homicidio más en Villagrán y otro en Irapuato, pero esto no fue confirmado por las autoridades.

En lo que corresponde al domingo se registraron dos homicidios en León, uno en la comunidad La Arcina y otro en la colonia Joyas de Castilla, mientras que otro adolescente fue asesinado en Celaya supuestamente por Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Hasta el cierre de esta edición ninguna de las autoridades reportó personas detenidas por ninguna de los hechos.