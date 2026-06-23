¿Dónde Habrá Ley Seca en CDMX Mañana? Suspenden Venta de Alcohol por México vs Chequia

Si mañana piensas ver el partido de México en el Centro Histórico, hay algo que debes saber antes de salir: hay zonas donde no podrás comprar alcohol

¿Dónde Habrá Ley Seca en CDMX Mañana? Suspenden Venta de Alcohol en Esta Zona por México vs ChequiaFoto: Cuartoscuro / Archivo

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