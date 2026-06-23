¿Dónde Habrá Ley Seca en CDMX Mañana? Suspenden Venta de Alcohol por México vs Chequia

A partir de las 15:00 horas del miércoles 24 de junio, las tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados de una franja amplia del centro de la Ciudad de México no podrán vender bebidas alcohólicas para llevar.

La restricción vence a las 07:00 del jueves 25 y fue ordenada por la Secretaría de Gobierno capitalina ante la concentración masiva de personas que generan las actividades del Mundial de Futbol 2026, entre ellas el partido de México vs Chequia.

El acuerdo entró en vigor desde su publicación este martes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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¿Qué zona cubre la ley seca y qué negocios afecta?

Área: perímetro "A" del Centro Histórico y las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Establecimientos afectados: tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados.

Vigencia: de las 15:00 h del 24 de junio a las 07:00 h del 25 de junio de 2026.

¿Qué sí está permitido?: consumo en el lugar con alimentos en restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios.

Sanción: remisión inmediata al Juzgado Cívico correspondiente.

El Mundial como detonante

La justificación apunta directamente al torneo. La Secretaría de Gobierno argumentó que "la Ciudad de México es una de las sedes oficiales del Mundial, evento deportivo de relevancia internacional que atrae una significativa afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, así como la concentración masiva de personas en espacios públicos, zonas turísticas, centros de convivencia y establecimientos mercantiles ubicados en áreas estratégicas de la capital".

Con ese argumento, la dependencia consideró necesario adoptar medidas preventivas para preservar el orden público y facilitar la movilidad peatonal y vehicular en la zona durante las actividades del torneo.

La excepción: bares y restaurantes con consumo en el lugar

La venta en envase cerrado para consumir fuera de los establecimientos queda completamente suspendida durante el periodo. Sin embargo, el acuerdo distingue un caso específico: los negocios con giro de impacto vecinal —restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios— pueden seguir sirviendo bebidas alcohólicas en copeo con alimentos, dentro de sus instalaciones y durante su horario autorizado.

¿Qué pasa si no se respeta?

El acuerdo no deja margen a la interpretación: "Toda persona que contravenga el presente Acuerdo, será remitida sin dilación al Juzgado Cívico correspondiente para la imposición de la sanción que en derecho corresponda, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Verificación Administrativa y demás disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México."