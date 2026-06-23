¿A Qué Hora Inicia Ley Seca en CDMX por México vs Chequia? Horario Sin Venta de Alcohol

Aquí te informamos a qué hora y en qué zonas de la Ciudad de México se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas

Anuncio sobre Ley Seca en CDMX en abril 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAnuncio sobre Ley Seca en CDMX en abril 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención CDMX! Mañana hay ley seca por el partido México vs Chequia. Conoce las zonas afectadas y horarios para planear tu día sin sorpresas.

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