¿A Qué Hora Inicia Ley Seca en CDMX por México vs Chequia? Horario Sin Venta de Alcohol

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció ley seca para mañana, 24 de junio de 2026, día del partido México vs Chequia como parte del Mundial de Futbol.

Aquí te informamos a qué hora se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas, para que tomes las previsiones correspondientes.

Horario de la Ley Seca

La Secretaría de Gobierno de la CDMX dio a conocer que por acuerdo, se ordenó la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 15:00 horas del día 24 de junio a las 07:00 horas del día 25 de junio, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, y las siguientes colonias:

Centro.

Tabacalera.

Juárez.

San Rafael.

Cuauhtémoc.

Acuerdo en la Gaceta Oficial

El acuerdo fue publicado este 23 de junio en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; en él, la Secretaría de Gobierno indicó que la finalidad de la medida es asegurar el orden y la seguridad pública.

Así como garantizar el desarrollo de los eventos culturales y recreativos que se desarrollan en la capital mexicana.

Y es que recordó que la CDMX es una de las sedes oficiales del Mundial 2026.

Se trata, expuso, de un “evento deportivo de relevancia internacional que atrae una significativa afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, así como la concentración masiva de personas en espacios públicos, zonas turísticas, centros de convivencia y establecimientos mercantiles ubicados en áreas estratégicas de la capital”.

Según la dependencia capitalina, es necesario que se adopten medidas preventivas y de control que contribuyan a preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas asistentes, facilitar la movilidad peatonal y vehicular.

Además de “prevenir conductas que pudieran alterar la sana convivencia durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el mayor evento deportivo del mundo”.

¿Habrá venta de alcohol en restaurantes?

Según el acuerdo, la prohibición anterior se exceptúa única y exclusivamente para el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos, al interior de los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal y durante el horario autorizado:

Salones de fiestas.

Restaurantes.

Establecimientos de hospedaje.

Clubes privados.

Salas de cine.

Teatros.

Auditorios.

Mientras que la venta en envase cerrado para consumir fuera de los establecimientos mercantiles queda suspendida.

SPB