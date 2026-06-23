Futbol y Calacas Invaden el Museo Dolores Olmedo Luego de 6 Años Cerrado

Después de permanecer cerrado durante seis años, el Museo Dolores Olmedo reabrió sus puertas en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX), con una exposición que está llamando la atención por una combinación poco común: futbol, arte popular mexicano y algunas de las figuras más importantes de la cultura nacional. La muestra busca rendir homenaje a la pasión futbolera que une a millones de mexicanos, utilizando la tradicional cartonería como hilo conductor dentro de uno de los recintos culturales más emblemáticos del país.

La exposición se encuentra rodeada por el legado artístico de Diego Rivera y Frida Kahlo, convirtiéndose en una experiencia que conecta el deporte más popular de México con expresiones culturales profundamente arraigadas en la identidad nacional.

La exposición que une la pasión por el futbol con las raíces de México

La muestra está compuesta por tres grandes escenas que reflejan distintos aspectos de la identidad mexicana. La primera de ellas está dedicada a las raíces históricas del país y presenta uno de los símbolos más reconocibles de la nación: un águila posada sobre un nopal mientras devora una serpiente, imagen que remite a la fundación de México-Tenochtitlán y que forma parte del escudo nacional.

La propuesta busca mostrar cómo elementos históricos, culturales y deportivos forman parte de una misma narrativa de identidad. A través de figuras elaboradas artesanalmente, los visitantes pueden recorrer una interpretación visual de la historia y las tradiciones mexicanas, resaltando el orgullo nacional desde diferentes perspectivas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Museo Dolores Olmedo Reabre Sus Puertas y Exhibirá Colección de Frida Kahlo y Diego Rivera

Pepe el Toro, Jorge Campos y más de 25 calacas protagonizan la escena más llamativa

Uno de los espacios que más atrae a los visitantes es el dedicado al futbol. En esta escena aparece Pepe el Toro, personaje inmortalizado durante la Época de Oro del cine mexicano, sosteniendo una playera de futbol mientras acompaña a un niño que intenta marcar un gol frente a Jorge Campos, considerado uno de los porteros más icónicos en la historia del balompié mexicano.

La escena es observada por más de 25 calacas de cartonería que representan a aficionados de distintos sectores de la sociedad mexicana apoyando a la Selección Nacional. Cada figura fue elaborada artesanalmente por la reconocida Familia Linares, cuyos trabajos han dado fama internacional a la cartonería mexicana. Esta técnica artesanal ha sido reconocida como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México, lo que añade un valor cultural adicional a la exposición.

Las impresionantes fotografías aéreas que muestran el origen ancestral del futbol en México

La experiencia se complementa con una exposición fotográfica del reconocido fotógrafo mexicano Santiago Arau. Sus imágenes ofrecen una perspectiva aérea del antiguo juego de pelota mesoamericano, una práctica ritual que muchos especialistas consideran uno de los antecedentes históricos más importantes del futbol en territorio mexicano.

Las fotografías permiten observar desde una visión contemporánea espacios, movimientos y simbolismos relacionados con esta tradición ancestral. El trabajo de Santiago Arau busca acercar al público a una práctica que durante siglos tuvo una profunda relevancia social, religiosa y cultural para diversas civilizaciones prehispánicas.

Con esta combinación de arte popular, historia y deporte, la exposición ofrece una mirada distinta sobre la forma en que el futbol se ha convertido en parte fundamental de la identidad mexicana.

Dónde está y cuánto cuesta visitar la exposición del Museo Dolores Olmedo

La exposición puede visitarse en el Museo Dolores Olmedo, ubicado en Avenida México 5843, colonia La Noria, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX).

El recinto abre de martes a domingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas. La muestra está incluida en el boleto general de entrada al museo, por lo que los visitantes podrán recorrer tanto esta exposición especial como el resto de las colecciones que alberga uno de los espacios culturales más importantes de la capital.

Con información de Fernanda Sánchez