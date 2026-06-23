Futbol y Calacas Invaden el Museo Dolores Olmedo Luego de 6 Años Cerrado

La exposición incluye fotografías aéreas de Santiago Arau sobre el antiguo juego de pelota mesoamericano

Después de 6 años cerrado, el Museo Dolores Olmedo reabre con exposición futbolera
Una de las habitaciones históricas puede visitarse nuevamente
Obras de arte forman parte del recorrido tras la reapertura del museo
La reapertura del museo permite recorrer nuevamente su colección

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El Museo Dolores Olmedo reabrió, tras seis años cerrado, con una exposición que mezcla futbol, arte popular e identidad mexicana

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