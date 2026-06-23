Los restos de dos personas fueron encontrados este pasado lunes 22 de junio al interior de tres bolsas negras, en un baldío ubicado en la

colonia Balcones de La Joya, en León, Guanajuato.

Fueron vecinos de la zona quienes realizaron el hallazgo, cuando pasaban por el lugar se percataron de que olía raro y al acercarse vieron los restos humanos.

Policías municipales se encargaron de acordonar la zona

Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911, denunciando lo encontrado, para que acudieran a hacer el levantamiento de los restos.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y acordonaron el área al detectar las bolsas señaladas con los presuntos restos humanos.

La dependencia municipal informó que el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien determinará el contenido de las bolsas.

Los restos humanos podrían pertenecer a dos jóvenes desaparecidos

Sin embargo, trascendió que puede tratarse de dos jóvenes amigos que fueron desaparecidos desde el pasado 20 de junio, pero esto no fue confirmado por ninguna autoridad.

Al lugar llegaron familiares de las presuntas víctimas para identificarlos, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública no confirmó el hecho.