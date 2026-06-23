Restos Humanos Fueron Encontrados en Bolsas de Plástico en Balcones de La Joya en León

Dentro de bolsas de plástico fueron encontrados los restos humanos de dos personas, en un predio ubicado en la colonia Balcones de La Joya en León, Guanajuato.

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Impactante hallazgo en León: restos humanos fueron encontrados en bolsas de plástico en Balcones de La Joya. La investigación está en manos de la Fiscalía de Guanajuato.

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