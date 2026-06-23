Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 23 de Junio: Tiempos de Espera en la Línea

¿Planeas cruzar hoy por las Garitas de Mexicali? Consulta los reportes en tiempo real hoy 23 de junio

Garitas MexicaliFoto: N+

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Atención conductores: Garita Nuevo Mexicali tiene esperas de 20 minutos en carril normal. Revisa los reportes en vivo y planifica tu cruce para evitar sorpresas.

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