¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 22 de Junio de 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 22 de Junio

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+