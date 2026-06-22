Policías Auxilian a Mujer en Parto y Reciben a Bebé en Patrulla Municipal en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana auxiliaron a una mujer que se encontraba en labor de parto avanzada en la colonia Roberto de la Madrid.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado 20 de junio, cuando oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) atendieron un reporte relacionado con una mujer que requería atención urgente debido al inicio del trabajo de parto.

Al llegar al lugar, los agentes brindaron apoyo inmediato e iniciaron el traslado hacia una unidad médica.

Debido a que el parto se encontraba en una etapa avanzada, los policías tuvieron que intervenir para asistir a la madre ante la inminente llegada del bebé.

El recién nacido, un niño, fue recibido a bordo de la unidad patrulla con el apoyo de los oficiales que atendieron la emergencia.

Madre e hijo fueron trasladados a un hospital

Tras el nacimiento, paramédicos brindaron atención tanto a la madre como al recién nacido para verificar su estado de salud.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a un centro hospitalario donde quedaron bajo observación médica y recibieron la atención correspondiente.

APG