Policías Auxilian a Mujer en Parto y Reciben a Bebé en Patrulla Municipal en Tijuana

Agentes municipales asistieron a una mujer en labor de parto y ayudaron en el nacimiento de un niño

Nace bebé en patrulla municipal de TijuanaFoto: SSPCM

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En Tijuana, agentes municipales asistieron a una mujer en parto avanzado y recibieron a su bebé en una patrulla. Ambos están a salvo en el hospital. Descubre los detalles de esta emotiva historia.

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