Tráfico en la Autopista México-Querétaro Hoy: Últimas Noticias Sobre el Estado en la Carretera

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Bloqueo en la Autopista México-QuerétaroBloqueo en la Autopista México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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