Tráfico en la Autopista México-Querétaro Hoy: Últimas Noticias Sobre el Estado en la Carretera

Si vas a viajar este lunes por carretera, aquí te informamos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro hoy, 22 de junio de 2026, de acuerdo con los reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN), por accidentes o manifestaciones.

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¿Cómo está el tráfico en la México-Querétaro hoy?

A continuación, te damos un informe detallado sobre el estado del tráfico en la Autopista México-Querétaro hoy, según Capufe y la Guardia Nacional: