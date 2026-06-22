Tráfico en la Autopista México-Querétaro Hoy: Últimas Noticias Sobre el Estado en la Carretera

Si vas a viajar este lunes por carretera, aquí te informamos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro hoy, 22 de junio de 2026, de acuerdo con los reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN), por accidentes o manifestaciones.
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¿Cómo está el tráfico en la México-Querétaro hoy?
A continuación, te damos un informe detallado sobre el estado del tráfico en la Autopista México-Querétaro hoy, según Capufe y la Guardia Nacional:
12:48 horas: Se registra carga vehicular en el kilómetro 56, con dirección a Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas.
11:39 horas: Cierre parcial en la circulación de la Autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 52, con dirección a Irapuato, por un accidente de tractocamión, unidad que salió de la vialidad y volcó.
08:01 horas: Se restablece circulación en el kilómetro 51 de la Autopista Querétaro-Irapuato, luego del accidente múltiple.
07:27 horas: Cierre en la Autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 51, con dirección a Querétaro, por un choque múltiple entre tractocamiones y autos particulares.