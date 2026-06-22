El Viernes Inauguran Planta de Moscas contra Gusano Barrenador: ¿Se Abre la Frontera?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó hoy, 26 de junio de 2026, en su conferencia matutina que será inaugurada en Chiapas una planta destinada a la producción de moscas utilizadas en la estrategia de combate contra el gusano barrenador, en N+ te precisamos qué pasará con la Frontera.

Señaló que la instalación iniciará operaciones con una primera fase de producción y posteriormente incrementará de manera gradual el número de ejemplares generados para fortalecer las acciones de control sanitario.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cómo Funcionan las Trampas Contra el Gusano Barrenador Instaladas en Chihuahua?

La presidenta explicó que la nueva planta comenzará con una producción inicial y que su capacidad crecerá conforme avance el proyecto.

La instalación forma parte de las medidas implementadas para enfrentar la presencia del gusano barrenador, una plaga que representa un desafío para la actividad pecuaria y el comercio relacionado con el ganado.

La inauguración está programada para el próximo viernes en Chiapas, entidad que será sede de esta infraestructura especializada.

¿Se abrirá la frontera para la exportación de ganado?

Sheinbaum aclaró que la decisión no depende exclusivamente del Gobierno mexicano, sino también de las autoridades de Estados Unidos.

La mandataria indicó que continúan las conversaciones sobre el tema, aunque evitó establecer una fecha para una eventual reapertura, debido a que el proceso está sujeto a determinaciones del país vecino.

La presidenta destacó que, frente a las dificultades que ha enfrentado el sector, los productores no permanecieron inactivos.

Según explicó, durante el año pasado aumentó la exportación de carne procesada, lo que permitió a los ganaderos encontrar nuevas opciones de comercialización.

En lugar de exportar únicamente ganado, parte de la producción fue engordada y procesada en territorio nacional antes de enviarse al mercado estadounidense. De acuerdo con los datos mencionados por la mandataria, entre el 23 y el 30 por ciento de la carne empacada tuvo como destino Estados Unidos.

FBPT