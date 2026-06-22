El Viernes Inauguran Planta de Moscas contra Gusano Barrenador: ¿Se Abre la Frontera?

Chiapas será sede de una nueva planta que producirá moscas para controlar el gusano barrenador; te indicamos qué dijo sobre la inauguración

Detectan Segundo Caso de Gusano Barrenador en Humanos en México: Confirma Secretaría de SaludAbrirán una planta de moscas para combatir la plaga de gusano barrenador. Foto: Cuartoscuro

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