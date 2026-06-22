Localizan Sin Vida a un Interno en un Centro de Rehabilitación de Adicciones en Puebla

Investigan la muerte de un hombre al interior del Centro de Rehabilitación San Benito A.C. en el barrio de San Bernardino de Izúcar de Matamoros.

Investigan muerte de interno en Izúcar de Matamoros.Foto: Google Juan Acuña

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Encuentran sin vida a un interno en el Centro de Rehabilitación San Benito en Puebla. La Fiscalía investiga el caso junto con otro homicidio en Izúcar de Matamoros. ¿Qué está pasando en la región?

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