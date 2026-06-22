Localizan Sin Vida a un Interno en un Centro de Rehabilitación de Adicciones en Puebla

Jornada violenta en el municipio de Izúcar de Matamoros dejó como saldo dos hombres sin vida en hechos distintos que ya son investigados por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

El primer caso se registró en la junta auxiliar de San Juan Raboso, donde José Vicente “N”, de 56 años de edad, fue asesinado a balazos.

Su cuerpo fue localizado sobre la calle 5 Oriente con múltiples impactos de arma de fuego, se sabe que tras el ataque, los responsables lograron escapar sin ser detenidos a bordo de una motocicleta.

Investigan homicidio a balazos en Izúcar de Matamoros, Puebla

Vecinos de la zona dieron aviso al número de emergencias por lo que arribó una ambulancia del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros quienes confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales por los que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Seguridad Pública acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de levantamiento del cadáver e inició las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se conoce el motivo de la agresión, no obstante, no se descarta que pudiera tratarse de un ataque directo.

Localizan sin vida a un interno en el Centro de Rehabilitación San Benito A.C. de Puebla

Horas más tarde, una nueva movilización policiaca se registró en el Centro de Rehabilitación San Benito A.C., ubicado en el barrio de San Bernardino del municipio poblano de Izúcar de Matamoros, esto tras el reporte del fallecimiento de un interno.

De manera preliminar, se sabe que la víctima fue identificada como Buenaventura Armijo Monje, de 39 años de edad, originario de la junta auxiliar de Tepapayeca, perteneciente al municipio de Tlapanalá.

Al lugar arribaron elementos de seguridad quienes acordonaron el inmueble ubicado en la calle del Bosque luego de encontrar sin aparentes signos vitales al hombre en una de las habitaciones de la segunda planta.

Paramédicos que arribaron al lugar constataron que el masculino ya no contaba con signos vitales sin tener la causa de su fallecimiento, por lo que solicitaron el apoyo de agentes ministeriales.

Ambos casos son investigados por la Fiscalía General del Estado, que busca determinar las circunstancias en las que perdieron la vida estos dos hombres en dicha demarcación.

Con información de N+

MCS