Localizan Sin Vida a un Hombre de la Comunidad LGBTQ+ en una Vivienda en Puebla

Localizan a un hombre muerto al interior de un domicilio ubicado sobre la calle 8 Oriente casi esquina con la 18 norte en la Barrio El Refugio de la ciudad de Puebla, reportes preliminares indican que era miembro de la comunidad LGBTQ+.

La misteriosa muerte en la capital poblana movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) la mañana de este lunes 22 de junio.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue encontrada suspendida, sin embargo, presentaba visibles huellas de violencia, por lo que las autoridades investigan el caso como un posible homicidio.

Investigan posible homicidio de un hombre en el Barrio El Refugio de Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla fueron los primeros en llegar al lugar y procedieron a acordonar la zona, así como el acceso al inmueble, para preservar los indicios.

Posteriormente arribaron peritos del Instituto de Ciencias Forenses y agentes de la Coordinación Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos para realizar las diligencias correspondientes.

Foto: Genaro Zepeda

De manera preliminar, se sabe que el hombre formaba parte de la comunidad LGBTQ+ y habitaba el domicilio junto con su pareja sentimental, quien es considerado una persona de interés dentro de las investigaciones.

Familiares de la víctima llegaron al lugar en espera de mayor información sobre lo ocurrido, mientras que la Fiscalía de Puebla ya integró la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas de la muerte.

Las autoridades no han revelado hasta el momento la identidad del hombre ni han confirmado si hay sospechosos relacionados con este caso, el cual no descartan como posible crimen de odio.

Localizan un cuerpo calcinado al interior de un vehículo en Puebla

La violencia en Puebla pone en alarma a la sociedad luego del hallazgo de un cuerpo calcinado al interior de un vehículo en llamas abandonado sobre la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la 14 sur en la capital poblana.

Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para proceder con las investigaciones correspondientes; Como prueba clave, también encontraron una cartulina con amenazas firmada presuntamente por un grupo criminal, la cual ya está siendo analizada.

Con información de N+

MCS