Localizan Sin Vida a un Hombre de la Comunidad LGBTQ+ en una Vivienda en Puebla

Investigan la muerte de una persona al interior de un domicilio ubicado en la calle 8 Oriente en la colonia El Refugio de la ciudad de Puebla.

Muerto comunidad LGBTQ+ Barrio El Refugio en Puebla.Foto: Genaro Zepeda

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Misteriosa muerte en Puebla: un hombre LGBTQ+ es encontrado con signos de violencia. Autoridades investigan un posible crimen de odio. Conoce los detalles de esta alarmante noticia.

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