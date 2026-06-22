Detienen a Sujeto por Muerte de Perro Pomerania en Estética Canina en CDMX: Esto Pasó

Elementos de la Policía de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un joven de 20 años de edad, quien presuntamente provocó la muerte de un perro en una estética canina en la alcaldía Cuauhtémoc.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que los hechos ocurrieron en un establecimiento de la colonia Roma Norte.

¿Qué pasó en el Spa-Pet?

Según la información oficial, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron sobre una riña en las calles Medellín y Coahuila, de la citada colonia.

Por lo que policías que realizaban patrullajes de seguridad en la zona se trasladaron al sitio.

Ahí, se entrevistaron con un hombre de 30 años de edad, quien se identificó como el encargado de una estética canina.

El ciudadano dijo que un cliente dejó a su mascota para un tratamiento, por lo que uno de los empleados realizó el procedimiento.

Sin embargo, el animal -un perro de la raza Pomerania- posteriormente perdió la vida.

Detención de trabajador

“Por lo anterior y a petición del afectado, el trabajador del lugar de 20 años de edad fue detenido”, indicó la SSC.

El joven fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

SPB