Detienen a Sujeto por Muerte de Perro Pomerania en Estética Canina en CDMX: Esto Pasó

Un joven de 20 años de edad fue detenido luego de la muerte de un perro en una estética canina de la colonia Roma Norte

Trabajador de estética canina detenido en CDMX. Foto: SSCTrabajador de estética canina detenido en CDMX. Foto: SSC

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Un perro Pomerania muere en una estética canina de CDMX y detienen al trabajador de 20 años. La SSC investiga los hechos ocurridos en la colonia Roma Norte. ¿Qué sucedió realmente?

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