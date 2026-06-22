Olivia Rodrigo Crea su Propio Festival con un Cartel Hecho Solo por Mujeres

Olivia Rodrigo lanza su propio festival de música: Daisy Chain Fields se celebrará el 29 de agosto en Irvine, California, con Chappell Roan, Stevie Nicks, Doechii y más artistas.

olivia-rodrigo-festival-daisy-chain-fields-lineup-femeninoFoto: GettyImages

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Descubre Daisy Chain Fields, el festival de Olivia Rodrigo con un cartel de heroínas como Chappell Roan y Karen O. Todo el 100% de las ganancias apoyará a organizaciones de derechos de mujeres.

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Daisy Chain Fields 2026: Olivia Rodrigo Anuncia su Propio Festival con Line-Up de Mujeres