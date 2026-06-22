Olivia Rodrigo Crea su Propio Festival con un Cartel Hecho Solo por Mujeres

Olivia Rodrigo acaba de revelar uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha: su propio festival de música. Se llama Daisy Chain Fields y contará con un cartel completamente integrado por mujeres.

El festival se llevará a cabo el 29 de agosto en el Great Park de Irvine, California, y promete ser mucho más que un concierto: es una declaración de principios.

Un cartel de heroínas y amigas

El line up incluye a Chappell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri y Not for Radio. Como invitadas especiales estarán Karen O, Stevie Nicks y Sarah McLachlan.

La propia Rodrigo no ocultó su euforia al hacer el anuncio. "Nunca me había sentido tan emocionada de compartir una noticia con ustedes", escribió en redes sociales. "He soñado con hacer este festival por años y estoy extasiada de que finalmente se haga realidad".

"El line up es verdaderamente una locura y está lleno de mis heroínas y amigas. Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser los motores de un cambio significativo".

Música con propósito

Daisy Chain Fields no es un festival cualquiera. En su declaración de misión, Rodrigo lo definió como "un festival fundado en la creencia de que la alegría, la comunidad y la creatividad pueden inspirar un cambio significativo".

El 100% de las ganancias netas se destinará a organizaciones dedicadas a impulsar y defender los derechos de mujeres y niñas. Entre las causas beneficiadas figuran Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center for Reproductive Rights, National Domestic Workers Alliance, National Women's Law Center y Planned Parenthood, entre otras.

El mejor momento de su carrera

El anuncio llega en uno de los picos más altos de la trayectoria de Rodrigo. La cantante acaba de conseguir su tercer álbum número uno con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que movió 485,000 unidades en su primera semana.

La preventa de boletos para Daisy Chain Fields arranca el 24 de junio a las 10 a.m. hora del Pacífico a través del sitio oficial del festival. El evento está producido por C3 y Live Nation.