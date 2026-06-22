Muere Ece İrtem, Actriz de Telenovelas: Habría Perdido la Vida Tras Mordedura de un Mono

La muerte repentina de la actriz turca Ece İrtem, conocida por su participación en la telenovela Por un amor, tomó un giro inesperado luego de que surgiera una nueva hipótesis sobre su fallecimiento: una mordedura de mono sufrida durante un viaje a Tailandia podría haber desencadenado los eventos que terminaron con su vida.

La intérprete perdió la vida el 15 de junio en Estambul, a los 35 años. De acuerdo con medios locales, se encontraba en su domicilio junto a su madre cuando sufrió una descompensación que terminó con su muerte.

Aunque en un principio se reportó que la causa había sido un infarto repentino, la falta de resultados concluyentes en la autopsia ha provocado que se revisen otras posibles causas.

La mordedura que levantó sospechas

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la familia ocurrió pocos días antes del fallecimiento. Durante una visita a Tailandia, Ece habría sido mordida por un mono, un hecho que ahora forma parte de las líneas de investigación. El abogado de la familia, Uğur Gökkoyun, explicó que solicitaron a las autoridades analizar este episodio dentro del proceso forense.

Según la información presentada por el representante legal, en el cuerpo de la actriz se identificaron tres marcas en el brazo izquierdo, por lo que la familia presentó una solicitud ante la Fiscalía para que ese punto fuera evaluado en la autopsia.

Gökkoyun señaló que, en consultas realizadas con expertos, se supo que las mordeduras de mono pueden tener consecuencias mortales, incluida la sepsis.

Los síntomas que presentó antes de morir

Días antes de su fallecimiento, la actriz comenzó a experimentar diversos síntomas que preocuparon a sus familiares. De acuerdo con el relato de su madre, citado por el abogado, la artista decidió cancelar algunos planes debido a que no se sentía bien.

Según los testimonios recabados, Ece manifestó malestar estomacal y debilidad general, síntomas que ella misma vinculó con su reciente viaje a Asia. Pese a sentirse mal, decidió no buscar atención médica.

La autopsia, clave para esclarecer su muerte

Mientras continúan las investigaciones, la versión oficial mantiene que Ece İrtem murió a consecuencia de un infarto repentino. No obstante, las conclusiones de la autopsia serán clave para determinar si la mordedura de mono tuvo alguna influencia en su estado de salud o si esta hipótesis termina siendo descartada.

Por el momento, ninguna autoridad médica ha confirmado oficialmente una relación directa entre la mordedura y el fallecimiento de la actriz.