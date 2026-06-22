Muere Ece İrtem, Actriz de Telenovelas: Habría Perdido la Vida Tras Mordedura de un Mono

La actriz turca Ece İrtem, conocida por la serie Por un amor, murió a los 35 años. Investigan si una mordedura de mono sufrida en Tailandia causó su repentina muerte.

muere-ece-irtem-actriz-telenovelas-mordedura-mono-tailandiaFoto: Instagram Ece Irtem

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Ece İrtem, estrella de telenovelas, murió a los 35 años. Se investiga si una mordedura de mono en Tailandia fue la causa. La autopsia podría cambiar todo.

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