Dan 4 Años de Prisión a Enfermera que Maltrataba a Abuela de Laura Zapata

La actriz Laura Zapata informó que la justicia finalmente llegó para su abuela, Eva Mange Márquez, luego de que una enfermera fuera condenada a cuatro años de prisión por los maltratos que sufrió cuando se encontraba bajo su cuidado.

A través de una publicación en la red social X, Zapata expresó que la resolución judicial representa no solo una victoria para su familia, sino también una esperanza para miles de personas adultas mayores que han sido víctimas de abuso, abandono, maltrato o indiferencia.

“Hoy mi corazón descansa un poco más en paz. La justicia finalmente llegó para mi abuela, Doña Eva Mange Márquez. Hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño”, escribió la actriz.

Causa y símbolo

Zapata señaló que su abuela se convirtió en un símbolo de una causa más amplia relacionada con la defensa de la dignidad de las personas en la última etapa de la vida. En ese sentido, sostuvo que nadie debe ser vulnerado por su edad, fragilidad o dependencia.

Destacó que la sentencia envía un mensaje claro sobre la necesidad de castigar los abusos cometidos contra los adultos mayores y evitar que estos casos queden impunes.

Asimismo, agradeció a quienes acompañaron el proceso, a las autoridades involucradas y a las personas que alzaron la voz para exigir justicia.

“Esta sentencia no borra el sufrimiento vivido, pero sí honra la verdad. Por mi abuela. Por nuestros adultos mayores. Por la justicia”, concluyó Zapata en su mensaje.