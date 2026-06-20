Dan 4 Años de Prisión a Enfermera que Maltrataba a Abuela de Laura Zapata

Laura Zapata informó que una enfermera fue sentenciada a cuatro años de prisión por los maltratos cometidos contra su abuela, Eva Mange Márquez. La actriz afirmó que el fallo representa un precedente.

Laura Zapata y su abuela Eva Mange Márquez. Foto: @LAURAZAPATAMLaura Zapata y su abuela Eva Mange Márquez. Foto: @LAURAZAPATAM

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La abuela de Laura Zapata, símbolo de lucha por la dignidad de los mayores. Enfermera condenada a 4 años. ¿Qué significa este fallo para el futuro?

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Dictan Sentencia Contra Enfermera de la Abuela de Laura Zapata: Le Dan 4 Años por Maltrato a Eva Mange Márquez