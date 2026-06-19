Mamá de Oliver Tree Despide a su Hijo con un Emotivo Mensaje: "Hiciste del Mundo un Lugar Mejor"

La muerte de Oliver Tree, ocurrida el pasado 14 de junio tras la colisión de dos helicópteros sobre Río de Janeiro, Brasil, sigue dejando una huella de dolor entre fans, colegas y seres queridos. Ahora, fue su propia madre quien tomó la palabra para despedirse del artista.

¿Qué dijo la mamá de Oliver Tree?

Christine Begin Nickell, mamá del cantante, recurrió a Facebook para compartir un emotivo mensaje en honor a su hijo.

"Querido hijo Oliver, hiciste de este mundo un lugar mejor. Estamos muy orgullosos de ti. DEP", escribió el jueves 18 de junio, acompañando sus palabras con una fotografía de infancia del artista.

La madre también respondió a uno de los mensajes de condolencia que le dejaron en la publicación:

"Gracias por sus sentimientos tan dulces. Significa mucho para nosotros".

El tributo, breve pero poderoso, se propagó rápidamente en redes sociales, donde fans se reunieron para expresar sus condolencias y compartir recuerdos del artista, cuyo estilo único, personalidad excéntrica y música sin etiquetas le ganaron un fiel seguimiento global.

Oliver Tree, cuyo nombre completo era Oliver Tree Nickell, fue uno de los seis pasajeros que perdieron la vida cuando dos helicópteros chocaron sobre Río de Janeiro el domingo 14 de junio. Tenía 32 años y se encontraba en Brasil como parte de su World's First World Tour por Sudamérica.

Entre quienes también han expresado su dolor se encuentra la cantante Melanie Martinez, quien tuvo una relación con Tree tras años de amistad.

"Ha sido un día absolutamente devastador. Es muy difícil entender cómo alguien con quien compartiste un momento tan específico y formativo de tu vida puede de pronto desaparecer", escribió en sus Instagram Stories.

Martinez también destacó la entrega de Tree a su arte, describiéndolo como alguien que combinaba la creatividad con "un sentido de asombro y maravilla infantiles".