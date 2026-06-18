¿La FIFA Multó a Mariana Ochoa por Canción Inspirada en Mundial? La Cantante Responde

La cantante y ex integrante de OV7 aclaró que "Ponte el sombrero" no usa ninguna de las palabras prohibidas por la FIFA y que nunca recibió ningún aviso de sanción.

mariana-ochoa-responde-rumores-multa-fifa-cancion-mundialFoto: GettyImages

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Mariana Ochoa responde a rumores: su canción 'Ponte el sombrero' no viola restricciones de la FIFA. Conoce cómo se evitó la multa antes del Mundial 2026.

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