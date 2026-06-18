¿La FIFA Multó a Mariana Ochoa por Canción Inspirada en Mundial? La Cantante Responde

En vísperas del Mundial 2026, el nombre de Mariana Ochoa se convirtió en tendencia por razones inesperadas: rumores sobre una posible multa de la FIFA por su canción "Ponte el sombrero", tema que la ex integrante de OV7 lanzó inspirándose en la Copa del Mundo 2026.

¿De dónde surgió el rumor?

Las versiones comenzaron a circular luego de que la FIFA diera a conocer que impondría sanciones a quienes usaran símbolos, imágenes y conceptos relacionados con la Copa del Mundo sin autorización. Algunos medios especularon que "Ponte el sombrero" podría caer en esa categoría, lo que disparó la polémica en redes sociales.

Así respondió Mariana Ochoa

La cantante respondió directamente en conferencia de prensa y fue muy clara: aseguró que no ha recibido ningún tipo de comunicado por parte de la organización, y que toda la situación fue producto de suposiciones sin fundamento.

"Fue un rumor. Algún medio especuló que podría haber alguna multa y no. En la canción no se usa ninguna de las palabras prohibidas, así que no hay ningún riesgo de ninguna multa. No ha existido ningún aviso, nada", declaró.

Mariana explicó que el equipo detrás del proyecto tomó precauciones antes de lanzar la canción. Se revisó con antelación la lista de términos que la FIFA tiene restringidos y la canción fue elaborada con base en esas restricciones.

"Nos sentamos ya con una lista de las palabras que no se pueden usar y con esa la hicimos. No se usa ninguna palabra prohibida", agregó.

¿Y la palabra "mundial"?

Uno de los puntos que más debate generó fue el uso del término "mundial" dentro de la canción, que algunos señalaron como posible detonador del conflicto. Sin embargo, Ochoa fue enfática: las restricciones de la FIFA apuntan principalmente al uso comercial y publicitario, y "mundial" es una expresión genérica que no infringe ninguna norma.

"Se especulaba de la palabra mundial, pero esa es una palabra genérica. Evidentemente todos nos estamos refiriendo al futbol, pero no se usa ninguna de las palabras prohibidas", concluyó.