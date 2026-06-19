Maná Donará las Ganancias de su Concierto en La Minerva a Organizaciones Benéficas

El regreso de Maná a Guadalajara irá mucho más allá de la música. La banda anunció que los recursos que recibirá por su concierto gratuito del 17 de junio en la Glorieta La Minerva, en el marco del Mundial 2026, serán canalizados íntegramente a programas de reforestación en Jalisco.

El vocalista Fher Olvera explicó el compromiso en conferencia de prensa:

"Las ganancias que nos pasó el Gobierno las regresamos a los árboles de Jalisco. Vamos a hacer una plantación masiva. Creemos que la causa más importante ahorita es revertir el cambio climático a través de la siembra de árboles y la disminución del CO2. No es un discurso, es una realidad, y debemos dejar un mejor futuro a nuestros hijos y nietos".

Un vivero propio con producción de 10 mil árboles al año

El compromiso ecológico de la agrupación no es nuevo. Maná mantiene un vivero en Ahuisculco, ubicado a aproximadamente una hora de Guadalajara, donde sostienen una producción constante de alrededor de 10 mil árboles al año como parte de sus proyectos ambientales.

Fher recordó que esta conciencia verde acompaña a la banda desde hace décadas: desde la época del álbum Cuando los ángeles lloran y la canción ¿Dónde jugarán los niños?, el grupo ha utilizado su voz para impulsar la conciencia ecológica. "Seguimos empujando esta causa desde hace muchos años. Yo tengo la fe de que viene una generación más consciente de lo que tuvimos nosotros", señaló.

Una noche histórica para la ciudad que los vio nacer

El concierto en La Minerva fue el primero de carácter gratuito y masivo que Maná ofrece en Guadalajara, y llegó justo después de uno de los momentos más importantes en sus cuatro décadas de carrera: la presentación en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, el evento ante más gente en toda su historia.

Alex González subrayó que el show representa una deuda de gratitud con la ciudad: "Aquí empezaron esos sueños de algún día ser una banda famosa, y mira hasta dónde ha llegado. Se lo debemos a los fans de Guadalajara, de Jalisco y de todo México".