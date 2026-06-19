Maná Donará las Ganancias de su Concierto en La Minerva a Organizaciones Benéficas

La banda tapatía destinará el pago recibido por el Gobierno de Jalisco a una campaña masiva de plantación de árboles en la ZMG y Puerto Vallarta.

mana-donara-ganancias-concierto-la-minerva-reforestacion-jaliscoFoto: Cuartoscuro

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Concierto gratuito de Maná en Guadalajara: todas las ganancias se destinan a la plantación de árboles en la ZMG y Puerto Vallarta. Una noche histórica para la ciudad que los vio nacer.

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Maná Donará las Ganancias de su Concierto en La Minerva a Organizaciones Benéficas