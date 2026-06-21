Matan a 8 Personas en Salamanca y San Luis de la Paz, Guanajuato

Al menos ocho personas muertas y siete lesionadas es el saldo de dos ataques armados en los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato.

En Salamanca, cinco personas fueron asesinadas en una masacre: cuatro hombres y una mujer. Tres víctimas más resultaron con heridas durante la agresión registrada la noche de este sábado 20 de junio en la comunidad de San Juan de Razos.

Horas antes, durante la tarde, hubo tres homicidios más en San Luis de la Paz. En esta balacera, cuatro personas fueron lesionadas. Los hechos se reportaron en la localidad de Puerto Blanco.

En ambos casos no se ha dado a concer la identidad de las víctimas.

Balacera en negocio de venta de cerveza

En San Luis de la Paz, la balacera fue en un punto de venta de cerveza, de acuerdo con reportes locales.

A ese sitio arribaron hombres armados y dispararon contra las personas presentes.

Tras el reporte al 911, los heridos fueron trasladados a hospitales y la zona quedó bajo resguardo del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad.

Los atacantes se dieron a la fuga y no se han reportado detenciones por el caso.

Masacre cerca de cancha de futbol

Mientras que en Salamanca, policías municipales acudieron al sitio del crimen, ubicado junto a un campo de futbol, en la calle Los Laureles.

El ataque se reportó poco después de las 21:00 horas. Las autoridades de Salamanca confirmaron los cinco decesos.

Entre las víctimas mortales hay dos adolescentes, según reportes preliminares.

Peritos de la Fiscalía de Guanajuato acudieron para los dictámenes correspondientes y diligencias de ley, así como el levantamiento de los cuerpos.

Con información de Édgar Tamayo

ASJ