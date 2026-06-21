Matan a 8 Personas en Salamanca y San Luis de la Paz, Guanajuato

Guanajuato registró dos ataques violentos este sábado: en Salamanca fueron asesinadas 5 personas y en San Luiz de la Paz hubo 3 víctimas más

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Ataque Armado Deja al Menos Tres Muertos en San Juan de Razos, Salamanca, Guanajuato

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Tragedia en Guanajuato: 8 personas pierden la vida en ataques armados. Conoce más sobre los eventos en Salamanca y San Luis de la Paz.

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