Estaciones del Metro CDMX Cerradas Hoy: ¿Cómo Está el Servicio?

Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones, por lo que te informamos cómo transcurre el servicio para que consideres rutas alternas

MetroDurante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones, por lo que te informamos cómo transcurre el servicio para que consideres rutas alternas. Foto: Reuters.

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Servicio del Metro CDMX afectado este 21 de junio. Estaciones clave cerradas por eventos. Descubre cómo moverte sin contratiempos en la capital.

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