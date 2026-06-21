Bastón Ayer, Sombrilla hoy: Revelan Causas de Retrasos en Línea 1 del Metro CDMX

En menos de 24 horas, dos objetos cayeron a la zona de vías en distintas estaciones de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, lo que obligó a realizar maniobras de seguridad y provocó retrasos para miles de usuarios.

Este sábado 20 de junio, una pasajera dejó caer una sombrilla en la estación Merced; el viernes 19, un bastón fue el objeto involucrado en un episodio equivalente en la estación Zaragoza. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que en ninguno de los dos casos se registraron personas lesionadas.

Lo que ocurrió en dos días consecutivos

Viernes 19 de junio: bastón cae a las vías en la estación Zaragoza, Línea 1.

Sábado 20 de junio: sombrilla cae en la estación Merced, Línea 1.

Ambos incidentes obligaron a maniobras de seguridad.

No se reportaron personas lesionadas.

Miles de usuarios enfrentaron retrasos en su trayecto.

El STC difundió imágenes del incidente del sábado y explicó que la decisión de publicarlas respondió a dos propósitos: mostrar cómo ocurren este tipo de eventos para evitar la desinformación y solicitar la colaboración de los usuarios para prevenirlos.

"Compartimos estos videos con un doble propósito: primero, para que todas y todos conozcamos cómo ocurren este tipo de incidentes y evitar la desinformación; y segundo, para solicitar su valiosa colaboración a fin de prevenirlos."

Esta tarde se registró nuevamente la caída de un objeto a la zona de vías, ahora una señora deja caer una sombrilla en la estación Merced de la Línea 1. Ayer ocurrió un incidente similar en Zaragoza, con un bastón.



Aunque no hubo personas lesionadas, estos eventos obligan a… pic.twitter.com/HXWW6tZWh6 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 21, 2026

¿Por qué un paraguas puede parar el metro?

Más allá del retraso operativo, el STC advierte sobre un riesgo técnico: los objetos con componentes metálicos, incluso los de uso cotidiano, pueden generar un cortocircuito al caer a las vías y comprometer la operación del sistema. La institución emitió un llamado directo a los usuarios:

"Les rogamos su apoyo para sujetar bien sus pertenencias al permanecer en andenes y al subir o bajar del tren. Un celular, paraguas, bastón, lata, bolsa con recubrimiento metálico o cualquier objeto metálico que caiga a las vías puede provocar un cortocircuito y afectar la operación."

El STC no proporcionó datos sobre la frecuencia de este tipo de incidentes ni el tiempo promedio de afectación al servicio.