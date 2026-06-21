Bastón Ayer, Sombrilla hoy: Revelan Causas de Retrasos en Línea 1 del Metro CDMX

En menos de 24 horas, objetos caídos en estaciones Zaragoza y Merced de la Línea 1 generaron retrasos en el Metro CDMX sin dejar lesionados

Bastón Ayer, Sombrilla hoy: Revelan Causas de Retrasos en Línea 1 del Metro CDMXEl STC difundió imágenes del incidente del sábado. Foto: X / @AdrianRubalcava

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