Pronóstico del Clima Hoy 21 de Junio: Alertan por Fuertes Lluvias en 22 Estados

Para este domingo 21 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en 22 estados con posibles descargas eléctricas y caída de granizo, así como una onda de calor en el norte del país.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por la línea seca que permanecerá muy cerca de la frontera norte e interaccionará con un canal de baja presión sobre el interior del país.

Asimismo, se prevén circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera sobre el noreste y occidente del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 8.

Igual se espera un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con la onda tropical número 9, que se desplazará al sur de las costas de Oaxaca, circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Nayarit (norte), Jalisco (norte, noreste y este), Aguascalientes, Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (oeste, noroeste y este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, este y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), San Luis Potosí (oeste y sur), Guanajuato (norte, este y oeste), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste), Morelos, Veracruz (centro), Puebla (sureste y suroeste), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

¿Dónde habrá calor?

Baja California Sur (centro y sur)

Sonora (este y sureste)

Sinaloa (norte)

Chihuahua (oeste y este)

Durango (noroeste)

Coahuila (oeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (norte y centro) y Nuevo León (este).

De 35 a 40 °C : Durango, Tamaulipas (noroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Querétaro, Hidalgo (norte) y Morelos.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, se espera ambiente de templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México que se acompañarán con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

ASJ