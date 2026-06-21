Pronóstico del Clima Hoy 21 de Junio: Alertan por Fuertes Lluvias en 22 Estados

Autoridades prevén fuertes precipitaciones en gran parte del país, incluida la interacción de la onda tropical número 9 para este domingo

LluviasSe espera un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con la onda tropical número 9. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Pronóstico del clima: lluvias intensas y calor extremo en México. 22 estados en alerta. Infórmate sobre las condiciones en tu área.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+