Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 21 de Junio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 21 de junio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

17:20 horas. En Veracruz tras accidente cerca del km 002+500, de la carretera Libramiento Veracruz, a la altura del Mpio. Juan de Alfaro, con Dir. a Minatitlán. Maneje con precaución.

17:10 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 134, dirección Isla. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

17:08 horas. En Michoacán se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 079+200, de la carretera Pátzcuaro-Uruapan, a la altura del municipio Jujúcato, con Dir. a Tarascon. Atienda indicación vial.

17:06 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 87, dirección La Tinaja. El accidente ha sido atendido.

16:26 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 134, dirección Isla. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

16:03 horas. En Veracruz tras accidente cerca del km 087+000, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura del municipio de Cosamaloapan, con Dir. a Ent. La Tinaja. Maneje con precaución.

15:43 horas. En Puebla tras accidente cerca del km 132+000, de la carretera Puebla-Córdoba, a la altura del municipio de Xonacatepec, con Dir. a Puebla. Maneje con precaución.

11:51 horas. IERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 87, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas).

En la zona se registra carga vehicular intensa. Unidades de CAPUFE y Guardia Nacional realizan operativo de vialidad. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

11:32 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuauhtémoc - Osiris, km 70. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

10:51 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 182+300, de la carretera Tuxpan-Tampico, a la altura del municipio de Tampico Alto, con Dir. a Tampico. Atienda indicación vial.

10:49 horas. En Michoacán se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 152+600, de la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas, a la altura del municipio de Huacana, con dirección a Lázaro Cárdenas. Atienda indicación vial.

10:18 horas. IERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 179, dirección CDMX. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (labores de limpieza).

10:09 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuauhtémoc - Osiris, km 70. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos. Maneja con precaución.

10:05 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. Reducción de carriles en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

09:52 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 179, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).

09:46 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 74, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.

09:29 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista La Carbonera - Puerto México, km 232, dirección La Carbonera. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (trasvase de carga).

08:36 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 74, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central y volcadura)

08:25 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 87, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas).

En la zona se registra carga vehicular intensa. Unidades de CAPUFE y Guardia Nacional realizan operativo de vialidad.

08:21 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central).

07:38 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuauhtémoc - Osiris, km 70. Se restablece la circulación de manera intermitente en ambos sentidos. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular.

06:30 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista La Carbonera - Puerto México, km 232, dirección La Carbonera. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas).

Las Plazas de Cobro Los Chorros y Huachichil permanecerán cerradas en esa dirección.

06:22 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuauhtémoc - Osiris, km 70. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

06:14 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista México-Cuernavaca, registra #neblina a la altura del Poblado de Tres Marías. Enciende tus luces, disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

06:01 horas. Se restablece la circulación en la autopista Chamapa–Lechería, km 15, dirección Lechería, tras la atención de un accidente.

05:38 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Chamapa–Lechería, km 15, dirección Lechería, por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada.

05:28 horas. Se restablece la circulación con reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, km 87, dirección La Tinaja, tras maniobras para el retiro de unidades siniestradas; se reporta carga vehicular intensa en la zona.

03:50 horas. Se mantiene cierre total a la circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 87, dirección La Tinaja, por choque por alcance entre tractocamiones.

03:37 horas. Continúa el cierre total a la circulación en la autopista La Carbonera–Puerto México, km 232, dirección La Carbonera, por maniobras de retiro de unidades siniestradas; permanecen cerradas las plazas de cobro Los Chorros y Huachichil en esa dirección.

03:33 horas. Se restablece la circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 80, dirección Veracruz, tras la atención del incidente.

02:42 horas. Se registra cierre total a la circulación en la autopista La Carbonera–Puerto México, km 232, dirección La Carbonera, por volcadura de tractocamión; se mantienen cerradas las plazas de cobro Los Chorros y Huachichil en esa dirección.

02:12 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Córdoba–Veracruz, km 80, dirección Veracruz, por atención de un camión de carga con falla mecánica.

01:38 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente vial en el km 69+900 de la carretera Tuxpan–Tampico, a la altura de Naranjos, con dirección a Tuxpan.

01:36 horas. Se registra cierre total a la circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 87, dirección La Tinaja, por choque por alcance entre tractocamiones.

00:51 horas. En Puebla se registra cierre parcial de circulación por accidente vial en el km 148 de la carretera Puebla–Córdoba, a la altura de San Jerónimo Ocotitlán, con dirección a Córdoba.

00:28 horas. Continúa el cierre total a la circulación en la autopista Las Choapas–Ocozocoautla, km 197, por atención de un incidente relacionado con trasvase de carga.

ASJ