Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 21 de Junio 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 21 de Junio 2026. Foto: N+Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 21 de Junio 2026. Foto: N+

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Carreteras bloqueadas y accidentes en México este domingo. Infórmate antes de salir para evitar contratiempos. Revisa el estado de las vías en @GN_Carreteras y @CAPUFE.

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