Sicarios Adolescentes Matan a Una Joven y Hieren a 6 que Veían Juego del Mundial en Ecuador

Hacia la mitad del partido entre Ecuador y Curazao, los jóvenes irrumpieron en la concentración de personas y abrieron fuego, informó la policía; hay un detenido

EcuadorHay una tendencia de las bandas criminales ecuatorianas de reclutar a menores de edad para cometer acciones sanguinarias, debido a que reciben penas menores si son atrapados.. Foto: Pixabay | Ilustrativa.

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Tragedia en Ibarra: dos sicarios de 16 años abren fuego en pleno partido del Mundial, matando a una joven e hiriendo a seis. La violencia en Ecuador no da tregua.

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