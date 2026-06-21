Reportan Delicado a Luis Miguel: Lo que se Sabe de su Hospitalización Hoy Día del Padre

La salud de Luis Miguel volvió a generar preocupación este Día del Padre luego de que diversos medios de espectáculos retomaran reportes que apuntan a que el intérprete continúa hospitalizado en Nueva York tras haber enfrentado un problema médico de consideración.

La primera versión sobre su ingreso a un hospital surgió el pasado 15 de mayo, cuando el programa de televisión El Gordo y La Flaca informó que el artista se encontraba internado en la ciudad estadounidense. En ese momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre las causas de su hospitalización.

Hace unos días, la revista española Semana confirmó que el cantante estaba hospitalizado. Según la información difundida por los programas de espectáculos, Luis Miguel habría sido sometido a una operación del corazón. Sin embargo, hasta ahora no se ha precisado la fecha exacta de la intervención ni el hospital donde presuntamente fue atendido.

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Problema serio

La periodista Gelena Solano, colaboradora de El Gordo y La Flaca, afirmó que el problema de salud fue serio, aunque aseguró que, de acuerdo con las versiones que recibió, el cantante se encuentra estable. También planteó la posibilidad de que la cirugía se hubiera realizado el mes pasado y que la de estos días fuera una nueva hospitalización.

Pese a las especulaciones, no existe hasta el momento un comunicado oficial por parte del artista, de sus representantes o de su familia que confirme la supuesta operación cardíaca o que detalle su condición médica actual.

La falta de información oficial ha alimentado la incertidumbre entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud de una de las figuras más importantes de la música en español.