Reportan Delicado a Luis Miguel: Lo que se Sabe de su Hospitalización Hoy Día del Padre
Versiones difundidas por medios de espectáculos señalan que el cantante habría sido sometido a una cirugía cardíaca y que permanece hospitalizado, aunque no existe información oficial sobre esto.
Luis Miguel en uno de sus conciertos, en 2024. Foto: Cuartoscuro.
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Día del Padre con incertidumbre: Luis Miguel habría sido operado del corazón y sigue hospitalizado. Sin confirmación oficial, sus fans están atentos a cualquier actualización.
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PorRedacción N+
La salud de Luis Miguel volvió a generar preocupación este Día del Padre luego de que diversos medios de espectáculos retomaran reportes que apuntan a que el intérprete continúa hospitalizado en Nueva York tras haber enfrentado un problema médico de consideración.
La primera versión sobre su ingreso a un hospital surgió el pasado 15 de mayo, cuando el programa de televisión El Gordo y La Flaca informó que el artista se encontraba internado en la ciudad estadounidense. En ese momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre las causas de su hospitalización.
Hace unos días, la revista española Semana confirmó que el cantante estaba hospitalizado. Según la información difundida por los programas de espectáculos, Luis Miguel habría sido sometido a una operación del corazón. Sin embargo, hasta ahora no se ha precisado la fecha exacta de la intervención ni el hospital donde presuntamente fue atendido.
Pese a las especulaciones, no existe hasta el momento un comunicado oficial por parte del artista, de sus representantes o de su familia que confirme la supuesta operación cardíaca o que detalle su condición médica actual.
La falta de información oficial ha alimentado la incertidumbre entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud de una de las figuras más importantes de la música en español.