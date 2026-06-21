Reportan Delicado a Luis Miguel: Lo que se Sabe de su Hospitalización Hoy Día del Padre

Versiones difundidas por medios de espectáculos señalan que el cantante habría sido sometido a una cirugía cardíaca y que permanece hospitalizado, aunque no existe información oficial sobre esto.

Luis Miguel en uno de sus conciertos, en 2024. Foto: Cuartoscuro.Luis Miguel en uno de sus conciertos, en 2024. Foto: Cuartoscuro.

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Día del Padre con incertidumbre: Luis Miguel habría sido operado del corazón y sigue hospitalizado. Sin confirmación oficial, sus fans están atentos a cualquier actualización.

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