Gol de Messi Hoy: 'La Pulga' Rompe Récord en Argentina vs Austria

Messi anotó doblete ante Austria para ser el máximo goleador mundialista; Argentina ganó 2-0 y quedó primero en el Grupo J del Mundial 2026

Gol de Messi Hoy: 'La Pulga' Rompe Récord en Argentina vs AustriaLa jugada inició con un pase de Medina hacia el interior del área; Messi llegó por detrás al centro. Foto: AP

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