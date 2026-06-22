Gol de Messi Hoy: 'La Pulga' Rompe Récord en Argentina vs Austria

Lionel Messi no solo rompió el récord histórico de goles en Copas del Mundo este lunes: terminó el partido con un doblete. El capitán argentino anotó dos veces en la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria en el Grupo J del Mundial 2026, disputado en Arlington, Texas.

El primer tanto lo convirtió en el máximo goleador en la historia del torneo, y todo eso después de haber fallado un penal en el mismo partido.

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Del penal fallado al récord: así fue la tarde de Messi

El guion parecía ir en otra dirección. Messi tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, pero no pudo convertir. La respuesta llegó minutos después: en el 38, Medina filtró un pase al interior del área, La Pulga llegó por detrás al centro, recibió el balón y remató a placer para vencer al portero austriaco.

Con ese gol —el número 17 en su historial mundialista— se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, de acuerdo con la Associated Press.

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El segundo tanto llegó en el tiempo de descuento, al minuto 90+5, para cerrar el marcador en 2-0 y sellar el doblete.

Claves del partido Argentina vs Austria

Messi falló un penal antes de su gol histórico.

Primer gol en el minuto 38, con asistencia de Medina.

Segundo gol en el 90+5, para completar el doblete.

Argentina ganó 2-0 y quedó primero en el Grupo J.

Austria terminó segundo en el grupo.

El duelo formó parte del Día 12 del Mundial 2026. Argentina llega al siguiente cruce como campeona defensora del torneo y líder de su grupo.