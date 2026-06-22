¿Por Qué Habrá Paro Nacional de Transportistas? Motivos de Bloqueos y Marcha

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) informó que realizará un nuevo paro nacional. Te decimos el motivo de bloqueos y marchas.

Mediante un comunicado, la Amotac señaló que las autoridades no han resuelto sus solicitudes, entre ellas:

Seguridad en carreteras.

Cobro excesivo de grúas tanto federales, estatales y municipales.

No al pago de permisos municipales.

Tarifas oficiales de operación obligatorias.

Trámites por parte de la SICT.

Alto a las extorsiones en retenes federales y militares.

Dotación de placa y actualización de documentos por parte de la SICT.

Modificación al artículo 133 BIS 3-A de la Ley Nacional de Aguas.

Alto a la persecución de pequeños transportistas por parte de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales.

¿Por qué habrá paro nacional de transportistas?

Mediante un comunicado, la Amotac informó que el próximo 24 de junio, día del partido México vs Chequia, el gremio de transportistas realizará una manifestación y movilización nacional pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país, debido a "falta de soluciones y resultados que beneficien o puedan ayudar a resolver la problemática que vive el Transporte Nacional en todas sus modalidades”, como son:

Carga, turismo y pasaje.

La manifestación pacífica comenzará el 24 de junio a las 7:00 horas en los 32 estados del país; la Amotac advirtió que, de no encontrar una solución real a sus demandas, realizarán una marcha hacia el Zócalo de la CDMX con sus unidades.

Con información de N+

Rar