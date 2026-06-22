¿Por Qué Habrá Paro Nacional de Transportistas? Motivos de Bloqueos y Marcha

Este es el motivo por el que habrá bloqueos y marcha de transportistas el próximo 24 de junio de 2026

Protesta de transportistasProtesta de transportistas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Transportistas de todo México se movilizan el 24 de junio. Exigen soluciones a problemas como extorsiones y cobros excesivos. ¿Qué pasará si no se resuelven?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+