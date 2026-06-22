Cae Tormenta Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla y Naranja en 14 Alcaldías por Granizada

Fuertes lluvias podrían ir acompañadas de caída de granizo y viento con rachas fuertes durante la tarde y noche de hoy

Decenas de personas buscan protegerse de la lluvia utilizando impermeables o paraguas. Foto: CuartoscuroDecenas de personas buscan protegerse de la lluvia utilizando impermeables o paraguas. Foto: Cuartoscuro

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