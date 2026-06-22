Cae Tormenta Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla y Naranja en 14 Alcaldías por Granizada
Fuertes lluvias podrían ir acompañadas de caída de granizo y viento con rachas fuertes durante la tarde y noche de hoy
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Fuertes lluvias podrían ir acompañadas de caída de granizo y viento con rachas fuertes durante la tarde y noche de hoy
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este lunes 22 de junio de 2026 la Alerta Amarilla y Naranja por intensificación de lluvias fuertes en casi toda la capital.
Estas lluvias podrían ir acompañadas de caída de granizo y viento con rachas fuertes durante la tarde y noche de hoy. "Atiende las recomendaciones y mantente informado", llamó a la población la SGIRPC.
Con corte a las 14:45 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes demarcaciones para el periodo comprendido entre las 14:45 y 20:00 horas de este lunes:
Coyoacán
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza
Mientras que permanece activa la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche en:
Iztapalapa
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 22/06/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 22, 2026
Atiende… pic.twitter.com/xy4m9SO4LH
Dichas condiciones climatológicas podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas.
Ante la intensificación de lluvias fuertes, la autoridad capitalina emitió las siguientes recomendaciones:
Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los domicilios.
Cerrar puertas y ventanas.
No crizar calles o avenidas con corrientes de agua.
Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.
La tarde de este lunes se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte en Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco, así como débiles a moderadas en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Se prevé que las lluvias continúen durante la tarde y se extiendan hasta la madrugada, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, advirtió la SGIRPC.
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Metro de la Ciudad de México implementó marcha de seguridad en las líneas:
2
8
A
12
"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones", informó a los usuarios la administración del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 8, A y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/mzlSYftNRV— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 22, 2026
AMP
Se observan #lluvias de intensidad moderada a fuerte en @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 22, 2026
Lluvias débiles a moderadas en @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @A_VCarranza.
Se prevé que las lluvias… pic.twitter.com/dYMqiLzhNP