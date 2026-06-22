La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este lunes 22 de junio de 2026 la Alerta Amarilla y Naranja por intensificación de lluvias fuertes en casi toda la capital.

Estas lluvias podrían ir acompañadas de caída de granizo y viento con rachas fuertes durante la tarde y noche de hoy. "Atiende las recomendaciones y mantente informado", llamó a la población la SGIRPC.

¿En dónde hay Alerta Amarilla por lluvias fuertes hoy?

Con corte a las 14:45 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes demarcaciones para el periodo comprendido entre las 14:45 y 20:00 horas de este lunes:

Coyoacán

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

¿Y la Alerta Naranja?

Mientras que permanece activa la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche en:

Iztapalapa

Dichas condiciones climatológicas podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones para la población ante alerta por lluvias

Ante la intensificación de lluvias fuertes, la autoridad capitalina emitió las siguientes recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los domicilios. Cerrar puertas y ventanas. No crizar calles o avenidas con corrientes de agua. Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Comienza a llover en CDMX

La tarde de este lunes se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte en Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco, así como débiles a moderadas en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Se prevé que las lluvias continúen durante la tarde y se extiendan hasta la madrugada, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, advirtió la SGIRPC.

Metro, con marcha lenta

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Metro de la Ciudad de México implementó marcha de seguridad en las líneas:

2

8

A

12

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones", informó a los usuarios la administración del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 8, A y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/mzlSYftNRV — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 22, 2026

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