Marina, Ejército y Fiscalía Despliegan Operativo en la Colonia Almaguer de Reynosa

Un fuerte dispositivo de seguridad se realizó la tarde de este lunes en la colonia Almaguer de la ciudad de Reynosa, donde participaron elementos de las diversas corporaciones estatales y federales, entre ellos la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Estatal y Fiscalía.



Aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre dicha situación, de manera extraoficial se señala que se trata de un aseguramiento realizado en una calle de esta colonia, donde, por protocolo y seguridad de elementos, así como de los mismos vecinos del sector, omitiremos.

Operativos en Reynosa Estarían Enfocados en Objetivos Prioritarios

Así como este, diferentes operativos de seguridad se han registrado durante las últimas horas en municipios de la frontera norte de Tamaulipas. Reportes extraoficiales señalan que se trata de un proyecto de nivel federal enfocado a objetivos prioritarios vinculados al crimen organizado.