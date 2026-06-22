Marina, Ejército y Fiscalía Despliegan Operativo en la Colonia Almaguer de Reynosa

Un fuerte operativo de seguridad se registra en la colonia Almaguer de Reynosa, con la participación de elementos de la Marina, Ejército Mexicano, Guardia Estatal y Fiscalía.

Marina, Ejército y Fiscalía Despliegan Operativo en la Colonia Almaguer de ReynosaFoto: N+

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Operativo de seguridad en Reynosa: Marina, Ejército y Fiscalía despliegan fuerzas en la colonia Almaguer.

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