Hallan Cuerpo Sin Vida de Hombre en Canal de Riego del Ejido La Goma

La noche del 21 de junio del 2026 se reportó a las autoridades de Lerdo, Durango, el hallazgo de un cuerpo sin vida en el lecho del canal de riego del Ejido La Goma, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de investigación.

Fue cerca de las 19:00 horas cuando llegó el reporte a las autoridades, quienes acudieron al lugar y localizaron el cuerpo sin vida en las parcelas del ejido, en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo del hombre no fue identificado y presentaba señales de haber sido carcomido por la fauna silvestre, lo que dificultó las labores iniciales para establecer su identidad. Elementos de distintas corporaciones acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El Ministerio Público se encargó del levantamiento del cuerpo y de su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán los estudios necesarios para determinar las causas de su muerte y lograr su identificación.

Noticia relacionada: Encuentran a Hombre Muerto al Fondo de un Barranco en Piedras Negras

Un caso similar se registró la mañana del pasado 19 de junio del 2026 en el Ejido Villa de Fuente, lugar donde se localizó el cuerpo sin vida de un hombre al fondo de un barranco.

Hallan cuerpo de hombre sin vida en barranco del Ejido Villa de Fuente de Piedras Negras

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida ocurrido la mañana del 19 de junio del 2026 en el Ejido Villa de Fuente, en Piedras Negras. El cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue localizado en un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad.

De acuerdo con las primeras indagatorias, no se observaron signos de violencia a simple vista. Sin embargo, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia correspondiente que permitirá determinar las causas de su muerte.