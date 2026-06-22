Hallan Cuerpo Sin Vida de Hombre en Canal de Riego del Ejido La Goma

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en un canal de riego del Ejido La Goma en Lerdo.

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en un canal de riego del Ejido La Goma en LerdoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en canal de riego del Ejido La Goma de Lerdo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Hallan Cuerpo Sin Vida de Hombre Desaparecido en Canal de Riego del Ejido La Goma de Lerdo