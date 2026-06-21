Accidente Volcadura Deja una Persona sin Vida en Carretera de Matamoros

La mañana de este domingo se registró la volcadura de un vehículo sobre la carretera La Partida-BenitoJuárez, en el municipio de Matamoros, accidente que cobró la vida de una persona.

Se trató de un automóvil en el que viajaban tres personas. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba por dicha vía cuando, por causas aún no determinadas, salió del camino, dio varias volteretas y terminó volcada.

La persona fallecida salió proyectada del vehículo, mientras que los otros dos ocupantes, un hombre y una mujer, quedaron inconscientes.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes trasladaron a los lesionados a un hospital para su valoración médica. En tanto, el cuerpo de la víctima fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.

Joven muere tras accidente volcadura en Torreón

Una joven perdió la vida y siete personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente registrado durante la noche del 14 de mayo en el centro de Torreón.

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De acuerdo con los reportes, una camioneta que circulaba por la calzada Cuauhtémoc se vio involucrada en un choque al llegar al cruce con la calle Lerdo de Tejada. Tras el impacto, la unidad terminó volcada sobre una de las esquinas de la intersección.

La magnitud del percance movilizó a cuerpos de emergencia, quienes atendieron a los ocupantes y trasladaron a los heridos para recibir atención médica. En el lugar se confirmó el fallecimiento de una joven, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.