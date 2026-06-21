Accidente Volcadura Deja una Persona sin Vida en Carretera de Matamoros

Un accidente volcadura dejó como saldo una persona sin vida en la carretera a La Partida-Benito Juárez en Matamoros.

Accidente Volcadura Deja una Persona sin Vida en Carretera de MatamorosFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Matamoros: Una volcadura en la carretera La Partida-Benito Juárez deja un muerto y dos heridos. Descubre los detalles de este lamentable accidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+