Muere Hombre en Accidente Entre Dos Motocicletas en Torreón

Un choque frontal entre dos motocicletas dejó como saldo un muerto y dos lesionados en la colonia Elsa Hernández en Torreón

Muere Hombre en Accidente Entre Dos Motocicletas en TorreónFoto: N+

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Impactante choque frontal entre motocicletas en Torreón deja un muerto y dos heridos. La tragedia sacudió a la colonia Elsa Hernández. Descubre más sobre este lamentable accidente.

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