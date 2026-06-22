Un accidente entre dos motocicletas dejó una persona sin vida la noche de este 21 de junio en la colonia Elsa Hernández, sobre la calle Braulio Fernández, en su cruce con Pedro Triana en Torreón.

Fue alrededor de las 23:00 horas cuando ambas motocicletas chocaron de frente. En el lugar perdió la vida José Antonio Torres González, de 28 años de edad, quien conducía una motocicleta tipo Vento.

La otra motocicleta era conducida por Ángel Eduardo Mora, quien resultó gravemente lesionado y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) trasladó a una mujer que viajaba como acompañante a un hospital para recibir atención médica. El accidente causó conmoción entre los vecinos de la colonia Elsa Hernández debido a las consecuencias del percance.

Muere hombre tras accidente volcadura en Matamoros, Coahuila

La mañana del 21 de junio, una persona murió y dos más resultaron lesionadas luego de la volcadura de un automóvil sobre la carretera La Partida-Benito Juárez, en el municipio de Matamoros.

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La víctima salió proyectada de la unidad y falleció en el lugar, mientras que los otros dos ocupantes fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados a un hospital. Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.