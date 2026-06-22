Hay Varios Cierres y Bloqueos de Avenidas Hoy: ¿Dónde Están los Plantones en CDMX?

Este comienzo de semana, habrá bloqueos en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero; te compartimos las zonas con plantones

Manifestantes cierran una vialidad de la CDMX.Se llevará a cabo una manifestación de protectores del Refugio Franciscano. Foto: Cuartoscuro

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