Hay Varios Cierres y Bloqueos de Avenidas Hoy: ¿Dónde Están los Plantones en CDMX?

Diversos plantones y protestas permanecerán hoy, 22 de junio de 2026, en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te decimos dónde hay plantones en este inicio de semana.

Las protestas se encuentran principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, lo que podría generar afectaciones viales para automovilistas y usuarios del transporte público durante este lunes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Lunes 22 de Junio 2026 en CDMX y Edomex?

Las movilizaciones corresponden a colectivos ciudadanos, familiares de víctimas, activistas y grupos estudiantiles que mantienen exigencias relacionadas con derechos humanos, educación, justicia laboral y transparencia institucional.

¿Dónde hay plantones hoy en CDMX?

Uno de los puntos con presencia de manifestantes se encuentra en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Integrantes del colectivo "Lleca Escuchando la Calle" mantienen una protesta en General Prim con el objetivo de solicitar una reunión con autoridades federales para presentar una agenda enfocada en el reconocimiento y protección de diversos derechos sociales.

En la misma zona, una integrante del movimiento "Hecha Paelante" continúa con un plantón para exigir la liberación de su pareja, quien fue detenido durante las movilizaciones del pasado 8 de marzo y permanece recluido en el Reclusorio Norte.

Otro de los puntos que podrían registrar presencia de manifestantes es la sede de Canal Once, ubicada sobre Manuel Carpio, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La protesta es encabezada por integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes buscan que las autoridades educativas atiendan un pliego petitorio relacionado con el reconocimiento del movimiento estudiantil, la revisión de presuntas irregularidades administrativas y el fortalecimiento del presupuesto destinado a la institución.

En la alcaldía Gustavo A. Madero permanece vigente una protesta impulsada por el Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C., instalada en las inmediaciones del Deportivo Hermanos Galeana. El grupo solicita información clara sobre el manejo y destino de animales rescatados por dicha asociación. Aunque actualmente no se reporta presencia permanente de manifestantes, la logística del movimiento continúa activa.

Protestas en el Centro Histórico

La Plaza de la Mexicanidad, ubicada en el Centro Histórico de la capital, también concentra expresiones de protesta.

Por un lado, familiares de un ex trabajador de Petróleos Mexicanos mantienen una exigencia para que se cumpla una indemnización derivada de un juicio laboral relacionado con un accidente de trabajo que provocó el fallecimiento del empleado.

En ese mismo espacio, integrantes del Frente Internacional Obradorista sostienen una manifestación en la que demandan acciones contra la corrupción y la impunidad, además de promover procedimientos legales contra exmandatarios del país.

FBPT