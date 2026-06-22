"Merlín Es el Patrón del Negocio": Así Fue la Visita del Pato a 'La Mañanera'

Merlín, el pato que se ha vuelto viral, visitó 'La Mañanera'; su dueña compartió cómo es vivir con él

Pato MerlínPato Merlín visitó la 'Mañanera' este 22 de junio de 2026. Foto: Presidencia

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Pato Merlín en La Mañanera de Hoy: Así Fue la Visita de la Estrella del Mundial 2026 a la Conferencia