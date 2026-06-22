"Merlín Es el Patrón del Negocio": Así Fue la Visita del Pato a 'La Mañanera'

En la Mañanera de hoy, 22 de junio de 2026, recibieron a Merlín, quien se ha vuelto viral por usar una playera de la Selección Mexicana; así fue su visita del pato.

Su dueña, Karla, quien es comerciante, lo describe como "un pato muy tranquilo, duerme muy bien en la noche, no hay lata ni necesidad que tenga una situación con los vecinos, es muy tranquilo".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pato Merlín Visitó a Claudia Sheinbaum

También resaltó que "Merlín es el patrón del negocio", al explicar que el pato suele acompañarlos durante sus jornadas laborales, caminando detrás de ellos mientras realizan sus actividades y atienden a los clientes.

La familia recordó que la fama de Merlín no surgió de la nada. Antes de convertirse en una sensación nacional, el pato ya era conocido en redes sociales por acompañar la venta de aguas frescas, una actividad que incluso le valió reconocimiento en las redes sociales.

Sin embargo, Merlín no es el primer integrante emplumado de la familia que alcanza notoriedad. Su dueña reveló que anteriormente tuvieron otros patos que también llamaron la atención del público, experiencia que les permitió aprender sobre los cuidados especiales que requieren estas aves.

Así cuidan al pato Merlín

Su familia explicó que actualmente se encuentra en proceso el registro de la marca relacionada con Merlín y detalló que recibe una alimentación especializada para aves acuáticas, complementada con verduras, frutas, proteínas, charales vivos y grillos, elementos que ayudan a mantener en buen estado su plumaje.

También señalaron que cuenta con atención veterinaria especializada y revisiones periódicas para monitorear su salud.

Como una curiosidad que provocó risas entre los asistentes, confesaron que los domingos Merlín suele recibir un premio muy particular: un taco de carnitas.

La familia también explicó que una de sus principales preocupaciones es proteger las patas del ave. Gracias a experiencias previas con otros patos, aprendieron la importancia de cuidar las membranas de sus extremidades. Incluso revelaron que en alguna ocasión tuvieron que recurrir al uso de calcetines después de que desapareciera parte de la protección que utilizaban para sus paseos.

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