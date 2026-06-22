Hombre de la Tercera Edad Muere Atacado por una Jauría de Perros en Aguascalientes

Según vecinos, los animales ya han atacado a más personas y pertenecen a un negocio.

AcordonamientoFoto: Semanario Policiaco y Político

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Un hombre muere en Aguascalientes tras ser atacado por perros. Vecinos alertan sobre la peligrosidad de estos animales.

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