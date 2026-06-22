Hombre de la Tercera Edad Muere Atacado por una Jauría de Perros en Aguascalientes

Un hombre de 61 años murió el sábado 20 de junio, en Aguascalientes, después de ser atacado por una jauría de perros mientras cortaba carrizos cerca del rió San Pedro, en la colonia España.

Esto se sabe del ataque

La víctima, identificada como Raúl, murió al ser atacada por varios perros. Vecinos que escucharon los gritos de auxilio solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y, señalaron que el hombre trató de defenderse con un machete.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que Raúl no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes e inició las investigaciones del caso; habitantes de la zona señalaron que los animales presuntamente pertenecen a un negocio cercano y aseguraron que no es la primera ocasión en que atacan a personas que transitan por el lugar.