Identifican a Hombre que Murió Ahogado en Laguna del Parque Bicentenario de Ciudad Madero

Una tragedia empañó las celebraciones del Día del Padre este domingo 21 de junio de 2026, luego de que un hombre perdiera la vida por ahogamiento en la laguna del Parque Bicentenario en Ciudad Madero.



Los hechos se reportaron alrededor de las 11:00 horas, cuando familiares de la víctima alertaron a las autoridades de que el hombre había ingresado al cuerpo de agua y no volvió a salir. Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil y corporaciones de auxilio hallaron una bicicleta de la víctima a un costado de la laguna, lo que confirmó su estancia en dicho parque.

Secretario de Ayuntamiento en Ciudad Madero Confirma Identidad de la Víctima

De inmediato se activó el protocolo de búsqueda con el apoyo de buzos especializados de la Secretaría de Marina, quienes tras varias horas de rastreo localizaron el cuerpo sin vida.



Este lunes, Héctor Marín, quien es secretario del Ayuntamiento, confirmó la identidad del fallecido: Se trata de Carlos, de 58 años de edad, y era un empleado sindicalizado del municipio, quien al momento del incidente no se encontraba en funciones. Las autoridades continúan las investigaciones al respecto.