Identifican a Hombre que Murió Ahogado en Laguna del Parque Bicentenario de Ciudad Madero

Una tragedia marcó las celebraciones del Día del Padre en Ciudad Madero. Un hombre de 58 años perdió la vida tras ingresar a la laguna del Parque Bicentenario

Laguna del Parque Bicentenario de Ciudad MaderoFoto: N+

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Identifican a Carlos, el hombre que murió ahogado en la laguna del Parque Bicentenario. Un triste suceso empaña el Día del Padre en Ciudad Madero.

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