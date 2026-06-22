Corte de Agua Afecta a Colonias de Tampico y Ciudad Madero por Reparación Urgente; Esto Sabemos

Comapa Sur informó la suspensión temporal del servicio de agua potable debido a la reparación de una línea general de 36 pulgadas ubicada en la colonia Niños Héroes de Tampico.

Corte de Agua en TampicoFoto: N+

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Comapa Sur anuncia suspensión de agua en Tampico y Ciudad Madero por reparación de línea de 40 años. Sin hora de regreso. Infórmate sobre el avance.

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