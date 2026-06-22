Corte de Agua Afecta a Colonias de Tampico y Ciudad Madero por Reparación Urgente; Esto Sabemos

Comapa Sur informó alrededor de las 6 de la mañana de este lunes sobre la suspensión de servicio de agua potable, debido a trabajos de reparación en una línea general de 36 pulgadas ubicada en la Avenida Divisoria, de la colonia Niños Héroes en Tampico.



De acuerdo con el aviso emitido por el organismo las labores podrían afectar a colonias ubicada en la Zona Norte de Tampico y en Ciudad Madero; sin embargo, no se detalló cuáles serían los sectores específicos que permanecerán sin suministro, cabe hacer mención que el tramo de línea que se está reparando cuenta con 40 años de antigüedad, esto quiere decir que ha superado el tiempo de vida para seguir en servicio



Comapa Sur señaló que la suspensión se mantendrá durante el tiempo que duren los trabajos de reparación, sin establecer una hora estimada para el regreso del servicio básico, una vez que se determine el alcance de los daños se dará a conocer en las páginas oficiales de la dependencia el tiempo estimado para el regreso del agua.

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