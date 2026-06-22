Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos este 22 de Junio 2026
El Servicio Sismológico Nacional diariamente comparte el reporte se temblores en México; esto indicó hoy sobre los sismos
El Servicio Sismológico Nacional diariamente comparte el reporte se temblores en México; esto indicó hoy sobre los sismos
La actividad sísmica en México continúa siendo monitoreada de manera permanente por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), en N+ te decimos cuál es el epicentro y magnitud de los temblores registrados este lunes.
El primer reporte compartido por el SSN este 22 de junio en sus redes sociales corresponde a un movimiento telúrico registrado la noche del domingo 21 de junio.
SSN REPORTA: SISMO— Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 22, 2026
Magnitud: 2.0
Región epicentral: 2 km al SUROESTE de SAN JOSÉ DEL CABO, BCS
Fecha y hora: 2026-06-21, 23:36:56 (tiempo del Centro de México)
Latitud y longitud: 23.048º, -109.724º
Profundidad: 5.0 km pic.twitter.com/CeQvP7N1Mf
El sismo tuvo una magnitud de 2.0 y se localizó a 2 kilómetros al suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur. El evento ocurrió a las 23:36:56 horas, tiempo del centro de México, con una profundidad aproximada de 5 kilómetros.
De acuerdo con Protección Civil, al escuchar la Alerta Sísmica, las autoridades recomiendan suspender cualquier actividad que se esté realizando y dirigirse a una zona de menor riesgo previamente identificada.
Si te encuentras en un inmueble, evita correr, gritar o empujar, ya que estas acciones pueden provocar accidentes durante una evacuación.
Dirígete a una zona de seguridad establecida.
Aléjate de ventanas, espejos, lámparas y objetos que puedan caer.
No utilices elevadores.
Sigue las indicaciones de brigadistas o personal de protección civil.
Si no es posible evacuar de inmediato, protégete junto a muros de carga o estructuras resistentes.
FBPT