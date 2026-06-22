Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos este 22 de Junio 2026

El Servicio Sismológico Nacional diariamente comparte el reporte se temblores en México; esto indicó hoy sobre los sismos

Sismos hoy en MéxicoEste lunes, se registraron varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro
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Temblor Hoy 22 de Junio 2026: ¿De Cuánto Fue Sismo en México? Magnitud, Epicentro y Noticias del SSN