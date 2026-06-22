Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos este 22 de Junio 2026

La actividad sísmica en México continúa siendo monitoreada de manera permanente por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), en N+ te decimos cuál es el epicentro y magnitud de los temblores registrados este lunes.

El primer reporte compartido por el SSN este 22 de junio en sus redes sociales corresponde a un movimiento telúrico registrado la noche del domingo 21 de junio.

SSN REPORTA: SISMO

Magnitud: 2.0

Región epicentral: 2 km al SUROESTE de SAN JOSÉ DEL CABO, BCS

Fecha y hora: 2026-06-21, 23:36:56 (tiempo del Centro de México)

Latitud y longitud: 23.048º, -109.724º

Profundidad: 5.0 km pic.twitter.com/CeQvP7N1Mf — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 22, 2026

El sismo tuvo una magnitud de 2.0 y se localizó a 2 kilómetros al suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur. El evento ocurrió a las 23:36:56 horas, tiempo del centro de México, con una profundidad aproximada de 5 kilómetros.

¿Qué hacer en caso de que suene la Alerta Sísmica?

De acuerdo con Protección Civil, al escuchar la Alerta Sísmica, las autoridades recomiendan suspender cualquier actividad que se esté realizando y dirigirse a una zona de menor riesgo previamente identificada.

Si te encuentras en un inmueble, evita correr, gritar o empujar, ya que estas acciones pueden provocar accidentes durante una evacuación.

Dirígete a una zona de seguridad establecida.

Aléjate de ventanas, espejos, lámparas y objetos que puedan caer.

No utilices elevadores.

Sigue las indicaciones de brigadistas o personal de protección civil.

Si no es posible evacuar de inmediato, protégete junto a muros de carga o estructuras resistentes.

FBPT